Black Spruce Exploration hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Black Spruce Exploration veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,450 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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