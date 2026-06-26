BlackBerry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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BlackBerry hat am 25.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,67 Prozent auf 210,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 171,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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