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BlackBerry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

27.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackBerry Ltd
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BlackBerry hat am 25.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,67 Prozent auf 210,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 171,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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26.12.2017BlackBerry In-lineImperial Capital
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22.12.2016BlackBerry In-lineImperial Capital
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20.06.2014Blackberry SellSociété Générale Group S.A. (SG)
02.04.2013Blackberry verkaufenSociété Générale Group S.A. (SG)
27.12.2012Research In Motion verkaufenCitigroup Corp.
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