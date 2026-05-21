Blackboxstocks: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

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Blackboxstocks hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 0,7 Millionen USD gegenüber 0,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net