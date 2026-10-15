BlackRock legte Quartalsergebnis vor

15.10.26 06:35 Uhr

BlackRock stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 8,43 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,11 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BlackRock einen Umsatz von 6,54 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net