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BlackRock legte Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
954.80 EUR -32.40 EUR -3.28 %
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BlackRock stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 8,43 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,11 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BlackRock einen Umsatz von 6,54 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.01.19 BlackRock Hold Deutsche Bank AG
08.09.17 BlackRock Overweight Barclays Capital
19.10.16 BlackRock Buy UBS AG
09.09.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG
16.06.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG

Information

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