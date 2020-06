BlackRock stuft europäische Aktien hoch und US-Papiere herunter

London (Reuters) - BlackRock sieht für den Erfolg von Aktien aus Europa größeres Potenzial als bisher.

Die Anlagestrategen des weltgrößten Vermögensverwalters stuften Anteilsscheine aus der Region auf "übergewichten" hoch, wie das BlackRock Investment Institute am Montag mitteilte. Europas Wirtschaft werde nach dem Auslaufen von Corona-Beschränkungen wieder in Gang kommen, was zu einer zyklischen Aufwärtsbewegung führen werde, heißt es zur Begründung im Halbjahres-Ausblick von BlackRock. Hintergrund der Entwicklung seien entschlossene Maßnahmen der öffentlichen Gesundheitssysteme und eine stärkende Geldpolitik.

Aktien aus den USA stufte der Vermögensverwalter dagegen auf "neutral" herunter. In den Vereinigten Staaten sei ein längerer Verlauf der Epidemie zu befürchten, erklärte BlackRock dazu. Gleichzeitig drohe die Wirksamkeit von Konjunkturmaßnahmen zu schwinden. Zudem zeigten sich neue Spannungen zwischen den USA und China.

Auch für Schwellenländer zeigten sich die Anlage-Experten pessimistischer: Aktien dieser Länder stufte BlackRock auf "untergewichten" herunter. Die Staaten hätten wenig politischen Spielraum, um auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu reagieren, hieß es.