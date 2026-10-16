BlackRock: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
BlackRock präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 CAD gegenüber 0,230 CAD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 11,35 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 26,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,01 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BlackRock
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BlackRock
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen