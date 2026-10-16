BlackRock: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

16.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 11,35 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 26,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,01 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 CAD gegenüber 0,230 CAD im Vorjahresquartal.

BlackRock präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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