Blackstone: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

25.07.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 91,40 Prozent auf 6.719,50 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.510,66 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 721,68 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Blackstone ein EPS von 374,02 ARS je Aktie vermeldet.

Blackstone hat am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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