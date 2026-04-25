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Blackstone: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
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6,550.00 135.00 2.10 %
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Blackstone hat am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 721,68 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Blackstone ein EPS von 374,02 ARS je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 91,40 Prozent auf 6.719,50 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.510,66 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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