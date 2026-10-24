Blackstone gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Blackstone gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 413,94 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Blackstone 353,57 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.359,14 Milliarden ARS – das entspricht einem Minus von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,11 Milliarden ARS in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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