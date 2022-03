Blackstone Mortgage Trust gibt Dividende bekannt

Die Blackstone Mortgage Trust Inc. (ISIN: US09257W1009, NYSE: BXMT) zahlt für das erste Quartal 2022 eine Dividende in Höhe von 0,62 US-Dollar je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 14. April 2022 (Record date: 31. März 2022).

Der Blackstone Mortgage Trust ist eine Gesellschaft zur Immobilienfinanzierung, die von der BXMT Advisors L.L.C., einer Tochtergesellschaft der Investmentfirma Blackstone, verwaltet wird. Der Firmensitz befindet sich in New York City.

Seit Jahresanfang 2022 weist der Wert an der Wall Street ein Kursplus von 2,97 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt auf dem derzeitigen Kursniveau 5,26 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. März 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de