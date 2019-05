BLACKSTONE RESOURCES AG GIBT PRIVATPLATZIERUNG BEKANNT

Blackstone Resources AG (SWX: BLS; STU: 4BR, FRA: 4BR, BEB: 4BR) ("Blackstone”) freut sich bekanntzugeben, dass eine ausserbörsliche Privatplatzierung abgeschlossen wurde.

Blackstone Resources hat 1'218'948 eigene Aktien zu nominal CHF 0.50 mit einer Sperrfrist zum Preis von CHF 5.62 pro Aktie, zu Total CHF 6'849'500, per 02.05.2019 verkauft.

Der Nettoerlös dieser Privatplatzierung trägt zur Stärkung der Finanzlage bei.

BLACKSTONE RESOURCES AG

Blackstone Resources AG ist eine schweizerische Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, die sich auf den Bereich Primärmetalle für den Batteriemarkt konzentriert. Darüber hinaus errichtet, entwickelt und betreibt sie Raffinerien für Gold und Batteriemetalle. Sie bietet direkte Beteiligungen an richtungweisenden Batteriemetalle an, da aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen grosse Mengen dieser Metalle wie Kobalt, Molybdän, Graphit und Lithium benötigt werden. Blackstone Resources hat zudem ein Forschungsprogramm über neue Batterietechnologie gestartet.

