Blackstone vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Blackstone veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,10 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Blackstone hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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