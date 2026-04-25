Blackstone: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

25.07.26 06:35 Uhr

Blackstone hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 CAD je Aktie gewesen.

Blackstone hat am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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