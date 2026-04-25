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Blackstone: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

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Blackstone Inc Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
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Blackstone hat am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Blackstone hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 6,60 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Blackstone 4,23 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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