Blackwell-Systeme

IREN bestellt luftgekühlte Blackwell-Systeme von Dell Technologies und baut seinen KI-Campus in Texas massiv aus. Die neuen Kapazitäten sollen den Jahresumsatz kräftig steigern.

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Die IREN-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 40 Prozent zugelegt, und das Unternehmen untermauert die Rally jetzt mit einem milliardenschweren Infrastrukturauftrag. Für 1,6 Milliarden US-Dollar kauft IREN luftgekühlte Blackwell-Systeme von Dell, die in den firmeneigenen Rechenzentren im texanischen Childress zum Einsatz kommen sollen. Die Anlagen sollen 2027 in Betrieb gehen.

Umsatzsprung durch neue KI-Kapazitäten

IREN beziffert den erwarteten Effekt auf den Jahresumsatz konkret: Von derzeit 3,7 Milliarden US-Dollar soll er nach Inbetriebnahme der texanischen Standorte auf 4,4 Milliarden US-Dollar steigen - ein Plus von knapp 19 Prozent. Die Investition ordnet sich damit in den branchenweiten Wettlauf um KI-Rechenkapazitäten ein, in dem Großkonzerne, Entwickler und Unternehmen weltweit um die nötige Infrastruktur für rechenintensive KI-Anwendungen konkurrieren.

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Daniel Roberts, Mitbegründer und Co-CEO von IREN, erklärt in der zugehörigen Pressemitteilung: "Die Sicherung von Kapazitäten und die Beschleunigung der Inbetriebnahme haben für uns oberste Priorität in einem Markt, in dem die Rechenzeit entscheidend ist. Hyperscaler, Unternehmen und Entwickler entscheiden sich für IREN als Partner, weil wir den gesamten Stack besitzen und kontrollieren - die physische Infrastruktur, die Rechenleistung und die operativen Fähigkeiten für den groß angelegten Einsatz. Unsere Partnerschaft mit Dell gewährleistet den Zugang zu Hardware in dem Umfang und mit der Geschwindigkeit, die der Markt verlangt. Jede von uns abgeschlossene Bereitstellung beschleunigt die nächste, und genau diesen sich verstärkenden Ausführungsvorteil bauen wir auf."

Dell festigt seine Rolle als Infrastrukturlieferant

Für Dell ist der Großauftrag ein weiterer Beleg für die zentrale Stellung des Unternehmens im KI-Ökosystem. Das Unternehmen stellt die Server her, die große Cluster aus Chips und Halbleitern betreiben - Hardware, die als unverzichtbar für den Betrieb von KI- und High-Performance-Computing-Rechenzentren gilt.

So reagieren die Aktien

Im NASDAQ-Handel springt die IREN-Aktie am Mittwoch zeitweise 13,18 Prozent auf 67,66 US-Dollar nach oben. In den letzten 12 Monaten hat der Anteilsschein bereits 661,07 Prozent gewonnen. Die Dell-Aktie steigt an der NYSE derweil 1,03 Prozent auf 308,21 US-Dollar. Hier ging es in den letzten 12 Monaten 170,92 Prozent nach oben.

Bewertung spiegelt hohe Erwartungen

Die Kursgewinne beider Unternehmen zeigen, wie viel Vertrauen der Markt in den KI-Infrastrukturausbau setzt. Ob IREN die geplante Umsatzsteigerung tatsächlich erreicht, hängt allerdings davon ab, dass die Rechenzentren in Childress planmäßig 2027 ans Netz gehen - und dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung auf dem aktuellen Niveau bleibt oder weiter wächst.

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Der nächste entscheidende Meilenstein ist die termingerechte Inbetriebnahme des texanischen KI-Campus im Laufe des Jahres 2027 - erst dann wird sich zeigen, ob die prognostizierte Umsatzsteigerung auf 4,4 Milliarden Dollar realistisch war.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net