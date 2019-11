Blatt - Arbeitsagenturchef sieht Abschwächung der Konjunktur gelassen entgegen

GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

Dow schließt freundlich -- DAX geht mit Verlusten aus dem Handel -- Nordex rutscht tiefer in die roten Zahlen -- LEONI mit Verlust -- Enel, LANXESS, Tesla, Sixt, Schaeffler, Tilray im Fokus

Thermo Fisher erwägt anscheinend Übernahme von QIAGEN. Twitter, Netflix und Co.: Massive Störungen bei Online-Diensten. PATRIZIA Immobilien steigert Transaktionsvolumen deutlich. Alibaba geht auch in Hongkong an die Börse. Deutsche Euroshop: Umsatz- und operatives Ergebnisplus. Hauptaktionär von CTS Eventim verkauft Aktienpaket.