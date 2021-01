Blatt - Deutsche Telekom bereitet Verkauf von Niederlande-Tochter vor

Amsterdam (Reuters) - Die Deutsche Telekom führt einem Zeitungsbericht zufolge Verhandlungen über den Verkauf von T-Mobile Netherlands.

Es werde ein Verkauf an Finanzinvestoren angestrebt, meldete das niederländische "Financieele Dagblad" am Montag unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Der Preis für den Mobilfunker könne bei vier bis fünf Milliarden Euro liegen. Den Insidern zufolge wäre ein Verkauf an einen anderen Telekomkonzern in den Niederlanden - KPN oder das Joint-Venture VodafoneZiggo - wegen Wettbewerbsbedenken unmöglich. Der Bonner Dax-Konzern wollte sich bereits 2015 von dem Niederlande-Geschäft trennen, hatte dann die Sparte aber mit dem Zukauf der niederländischen Tele2 gestärkt.

T-Mobile Netherlands wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Deutsche Telekom war zunächst nicht erreichbar.

