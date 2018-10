Blatt - Italiens Notenbank will von Banken Überblick über Bond-Bestände

Mailand (Reuters) - Die italienische Notenbank nimmt einem Zeitungsbericht zufolge die Staatsanleihen-Bestände der heimischen Kreditinstitute verstärkt unter die Lupe.

Sie habe die italienischen Banken in den vergangenen Wochen auf Bitte der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgefordert, Einblick in ihre Bestände zu geben, berichtete die Zeitung "La Stampa" am Freitag ohne Angabe von Quellen. Besonders im Blick stünden die Anleihen im Handelsbuch, deren Wert durch Marktbewegungen beeinflusst werde.

Der Haushaltsstreit mit der Europäischen Union hat die Renditen der italienischen Staatsanleihen zuletzt nach oben getrieben. Auch schlechtere Bonitätsnoten spielen dabei eine Rolle. Es wird damit gerechnet, dass eine Woche nach Moody's auch die Ratingeagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit herabstuft. Bislang gebe es aber noch keine Ansteckungseffekte durch die Situation in Italien, sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici.