Umweltamt fordert härtere Maßnahmen für Klimaschutz

Berlin (Reuters) - Um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen, muss es dem Umweltbundesamt zufolge weitergehende Einschnitte als im beschlossenen Klimapaket geben.

Alle Privilegien etwa für Dienstwagen und Diesel müssten wegfallen, heißt es in einem Papier, das die Behörde am Donnerstag veröffentlichte. So würde Diesel zusammen mit einer CO2-Abgabe von 80 Euro pro Tonne bis 2030 um etwa 70 Cent teurer. Auch die Pendlerpauschale müsse abgeschafft werden. Außerdem müsste die Maut für Lkw stark steigen und auf Autobahnen rasch ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde eingeführt werden. Ein System aus Anreizen und Belastungen (Bonus-Malus) soll zudem E-Autos den Weg ebnen. Die Klimaziele im Verkehr seien "ambitioniert, aber machbar". Entscheidend sei allerdings ein Ausgleich sozialer Härten.

Das Papier spiegelt im Wesentlichen Forderungen wider, die das Umweltbundesamt schon in der Vergangenheit erhoben hatte. Kurz vor dem SPD-Parteitag gewinnt es aber an Aufmerksamkeit, da das von der Basis gewählte künftige Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gerade beim Klimaschutzpaket der Regierung Nachschärfungen will.

Das Bonus-Malus-System für Elektro-Autos soll im Kern ähnlich der Studie ohnehin umgesetzt werden. Prämien für den Kauf von E-Autos sollen im Gegenzug durch eine Kfz-Steuer finanziert werden, die sich stärker am CO2-Ausstoß orientiert und daher besonders Besitzer größerer Spritschlucker belastet. Anders als die Prämien ist das Kfz-Steuer-Gesetz aber noch nicht beschlossen. Das Umweltministerium hatte zudem versucht bei der Lkw-Maut eine Verdopplung zu erreichen, die nach einer Reform der Regelungen auf EU-Ebene ab 2023 greifen könnte. Im vom Kabinett beschlossenen Klimapaket ist dies aber offengelassen.

Ein Tempolimit auf Autobahnen fand in der großen Koalition ebenfalls keine Mehrheit. Es ist aber bereits 2007 von der SPD beschlossen worden und dürfte auch auf dem Parteitag erneut diskutiert werden.