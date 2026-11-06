Infineon-Aktie nach Verkaufswelle im Blick: Leichte Erholung nach KI-Branchen-Schock

"Blauer Tsunami"

06.11.26 10:11 Uhr

Nach ihrem Vortagesrutsch auf das tiefste Niveau seit April haben sich die Aktien von Infineon am Freitag etwas stabilisiert. Das sollten Anleger wissen.

Am Donnerstagnachmittag war die KI-Branche ausgehend von den USA heftig unter Druck geraten. Der NASDAQ 100 verzeichnete mit minus 6,4 Prozent seinen heftigsten Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der Halbleiterindex SOX brach um 12 Prozent ein.

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Die Experten der Investmentbank Bernstein sprachen von einem "blauen Tsunami", der über die Branche hereingebrochen sei. Damit spielten sie auf den deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen an. In den USA steht blau für die US-Demokraten und Rot für die Republikaner.

Börsianer befürchten, dass die Demokraten mit ihren Mehrheiten im Senat und Kongress insbesondere den Ausbau von KI-Rechenzentren bremsen könnten. Dies heizt die ohnehin bestehenden Sorgen um die zeitnahe Amortisierung der immensen Investitionen weiter an. Besonders stark trifft es die Ausrüster der Rechenzentren, weniger die Hyperscaler - also die Betreiber der Infrastruktur.

Die Bernstein-Experten halten die Marktreaktion allerdings für übertrieben. Sie gehen weiter davon aus, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren oppositionellen Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen.

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Die Infineon-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 1,07 Prozent zu auf 46,44 Euro.

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FRANKFURT (dpa-AFX)