DAX 26.038 -1,1%ESt50 6.187 -0,7%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,10 +1,7%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.910 +0,5%Euro 1,1175 -0,4%Öl 97,5 -0,8%Gold 4.078 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
"Blauer Tsunami"

Infineon-Aktie nach Verkaufswelle im Blick: Leichte Erholung nach KI-Branchen-Schock

Infineon-Aktie nach Verkaufswelle im Blick: Leichte Erholung nach KI-Branchen-Schock

Nach ihrem Vortagesrutsch auf das tiefste Niveau seit April haben sich die Aktien von Infineon am Freitag etwas stabilisiert. Das sollten Anleger wissen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
47.20 EUR 1.83 EUR 4.03 %
Charts | News | Analysen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
1.58 CHF 0.06 CHF 4.17 %
Charts | News
NEO/EUR (Neo-Euro)
1.72 EUR 0.07 EUR 4.22 %
Charts | News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
1.44 GBP 0.06 GBP 4.22 %
Charts | News
NEO/JPY (Neo-Yen)
304.57 JPY 12.38 JPY 4.24 %
Charts | News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
1.93 USD 0.07 USD 3.71 %
Charts | News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0.52 NEO -0.02 NEO -3.57 %
Charts | News

Am Donnerstagnachmittag war die KI-Branche ausgehend von den USA heftig unter Druck geraten. Der NASDAQ 100 verzeichnete mit minus 6,4 Prozent seinen heftigsten Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der Halbleiterindex SOX brach um 12 Prozent ein.

Werbung

Die Experten der Investmentbank Bernstein sprachen von einem "blauen Tsunami", der über die Branche hereingebrochen sei. Damit spielten sie auf den deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen an. In den USA steht blau für die US-Demokraten und Rot für die Republikaner.

Börsianer befürchten, dass die Demokraten mit ihren Mehrheiten im Senat und Kongress insbesondere den Ausbau von KI-Rechenzentren bremsen könnten. Dies heizt die ohnehin bestehenden Sorgen um die zeitnahe Amortisierung der immensen Investitionen weiter an. Besonders stark trifft es die Ausrüster der Rechenzentren, weniger die Hyperscaler - also die Betreiber der Infrastruktur.

Die Bernstein-Experten halten die Marktreaktion allerdings für übertrieben. Sie gehen weiter davon aus, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren oppositionellen Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen.

Werbung

Die Infineon-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 1,07 Prozent zu auf 46,44 Euro.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, 360b / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.