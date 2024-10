BYD Aktie News: BYD-Aktie tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf BYD-Kurs

Die Aktie von BYD zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,2 Prozent auf 36,67 USD.

Das Papier von BYD legte um 15:50 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,2 Prozent auf 36,67 USD. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 36,99 USD. Bei 36,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 4.808 Aktien.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,00 USD. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 12,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,30 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,41 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.08.2024 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,37 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,62 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 186,78 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,59 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 21,61 Prozent gesteigert.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,67 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

