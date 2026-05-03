Blick auf die Bilanz

Block, die Muttergesellschaft von Square und Cash App, hat am Donnerstag nachbörslich die Bücher geöffnet und über die Geschäfte berichtet.

Für Block ist das erste Geschäftsquartal 2026 mit einem Rückgang des Gewinns zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 0,56 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -0,52 US-Dollar und lag damit unter den Analystenerwartungen von 0,68 US-Dollar.

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Der Umsatz lag unterdessen im jüngsten Jahresviertel bei 6,06 Milliarden US-Dollar, nach 5,77 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Damit lief es auf Umsatzseite besser als erwartet, denn Analysten hatten zuvor 6,03 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Block-Aktie zeigt sich am Donnerstag im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise 8,77 Prozent stärker bei 76,29 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net