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Block-Aktie dennoch fester: Gewinnerwartungen verfehlt - Rote Zahlen im ersten Quartal trotz Umsatzverbesserung

07.05.26 22:41 Uhr
NYSE-Wert Block-Aktie gewinnt dennoch: Erwartungen bei Gewinn verfehlt - Umsatz erhöht | finanzen.net

Block, die Muttergesellschaft von Square und Cash App, hat am Donnerstag nachbörslich die Bücher geöffnet und über die Geschäfte berichtet.

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Block (ex Square)
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Für Block ist das erste Geschäftsquartal 2026 mit einem Rückgang des Gewinns zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 0,56 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -0,52 US-Dollar und lag damit unter den Analystenerwartungen von 0,68 US-Dollar.

Der Umsatz lag unterdessen im jüngsten Jahresviertel bei 6,06 Milliarden US-Dollar, nach 5,77 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Damit lief es auf Umsatzseite besser als erwartet, denn Analysten hatten zuvor 6,03 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Block-Aktie zeigt sich am Donnerstag im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise 8,77 Prozent stärker bei 76,29 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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28.02.2018Square NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.08.2017Square NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.05.2017Square HoldCanaccord Adams
23.02.2017Square HoldCanaccord Adams
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27.11.2017Square SellBTIG Research
16.05.2016Square UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.

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