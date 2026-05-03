Block-Aktie dennoch stark: Gewinnerwartungen verfehlt - Rote Zahlen im ersten Quartal trotz Umsatzverbesserung
Block, die Muttergesellschaft von Square und Cash App, hat am Donnerstag nachbörslich die Bücher geöffnet und über die Geschäfte berichtet.
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Für Block ist das erste Geschäftsquartal 2026 mit einem Rückgang des Gewinns zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 0,56 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -0,52 US-Dollar und lag damit unter den Analystenerwartungen von 0,68 US-Dollar.
Der Umsatz lag unterdessen im jüngsten Jahresviertel bei 6,06 Milliarden US-Dollar, nach 5,77 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Damit lief es auf Umsatzseite besser als erwartet, denn Analysten hatten zuvor 6,03 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Block-Aktie zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 7,57 Prozent stärker bei 75,45 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.net
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