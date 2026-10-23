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American Express profitiert von Konsumfreude und Verkauf - Aktie sinkt dennoch

American Express profitiert von Konsumfreude und Verkauf - Aktie sinkt dennoch

Der Kreditkartenkonzern American Express wird angesichts der Kauffreude seiner Kunden optimistischer für das laufende Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
283.30 EUR -5.00 EUR -1.73 %
Charts | News | Analysen

Der Gewinn je Aktie soll nun 18,30 bis 18,60 US-Dollar erreichen, teilte das US-Unternehmen am Freitag in New York mit. Das sind mindestens 40 Cent mehr als bisher für den Höchstfall angepeilt. Im dritten Quartal profitierte American Express zusätzlich vom Verkauf seiner Beteiligung an der Global Business Travel Group, der gut 750 Millionen Dollar nach Steuern einbrachte.

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Aktie reagiert mit Abschlägen

Anlegern scheinen die guten Zahlen nicht zu reichen. Im vorbörslichen NYSE-Handel verliert die American Express-Aktie zeitweise 1,61 Prozent auf 319,95 US-Dollar. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus bereits auf rund zwölf Prozent.

American Express-Zahlen übertreffen Erwartungen

Im abgelaufenen Quartal steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar (17,9 Mrd Euro). Der Überschuss wuchs auch dank des Sondereffekts aus dem Anteilsverkauf um 28 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar. Doch auch ohne diesen Posten verdiente American Express mehr als von Analysten erwartet. Einen Teil der Sondereinnahmen gab das Unternehmen für ein Effizienzprogramm aus.

Anders als Visa und MasterCard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu Flughafen-Lounges bekommen.

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/stw/men/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com, Shutterstock / RYO Alexandre

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01.06.21 American Express overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.19 American Express Buy Deutsche Bank AG
25.04.19 American Express overweight Morgan Stanley
19.10.18 American Express Market Perform BMO Capital Markets
12.02.18 American Express buy Nomura

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