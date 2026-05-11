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CEWE-Aktie gibt ab: Höhere Personalkosten belasten Quartalsgewinn

12.05.26 09:31 Uhr
CEWE-Aktie schwächelt: EBIT sinkt nach Tarifeinigung deutlich | finanzen.net

CEWE ist mit einem Verkaufsplus seiner Fotobücher ins Jahr gestartet.

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CEWE Stiftung & Co. KGaA
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Der Fotodienstleister steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 175,8 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um gut 8 Prozent auf 5,6 Millionen Euro gefallen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mit. Auf den Gewinn habe nach einer Tarifeinigung eine Personalkostensteigerung von über 2 Millionen Euro gedrückt. Die Prognosen für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Demnach soll der Umsatz auf 870 bis 900 Millionen Euro steigen und der operative Gewinn 87 bis 93 Millionen erreichen. Bereits am Vortag hatte CEWE den Verkauf seinen Geschäftsbereich mit dem kommerziellen Online-Druck angekündigt. Der Fokus liegt damit fortan auf dem Kerngeschäft mit dem Fotofinishing. Die CEWE-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,04 Prozent tiefer bei 95,70 Euro.

/mis/stk

OLDENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: CEWE

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