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Fielmann-Aktie im Blick: Gedämpfte Kauflust der Verbraucher belastet Ausblick

Fielmann-Aktie im Blick: Gedämpfte Kauflust der Verbraucher belastet Ausblick

Die Optikerkette Fielmann hat im ersten Halbjahr in Deutschland eine verhaltene Verbraucherstimmung in Deutschland zu spüren bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fielmann AG
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Dank des Ausbaus des internationalen Geschäfts stieg der Umsatz um zwei Prozent auf 1,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen in Hamburg mitteilte. Im zweiten Quartal legte das internationale Geschäft um sechs Prozent zu, während der Heimatmarkt "moderat" wuchs, wie es hieß.

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Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich im ersten Halbjahr leicht um vier Millionen auf 296 Millionen Euro.

An seiner Prognose für das laufende Jahr hält der Konzern weiter fest, erwartet jetzt aber insbesondere wegen der mauen Konsumstimmung in Deutschland das untere Ende der Spannen bei Umsatz und bereinigtem Ebitda. Fielmann hat bislang einen Anstieg des Konzernumsatzes von fünf bis sieben Prozent auf 2,55 bis 2,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ebitda soll 590 bis 610 Millionen Euro betragen. Dabei geht das Unternehmen von einer Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr aus.

/nas/stk

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
10.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Fielmann Add Baader Bank
07.05.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)