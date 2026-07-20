General Motors-Aktie zieht an: Konzern hebt Jahresprognose zum zweiten Mal an

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21.07.26 13:48 Uhr

General Motors hat seine Zahlen zum zweiten Jahresviertel vorgelegt und blickt beim Ausblick fürs Gesamtjahr optimistischer als noch vor drei Monaten.

General Motors hebt die Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal an

Das operative Geschäft in Nordamerika treibt die Margen deutlich

Der Vorstand beschließt eine Quartalsdividende von 18 US-Cent

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General Motors hat am Dienstag die Zahlen zum zweiten Jahresviertel vorgelegt und zugleich die Jahresprognose für 2026 zum zweiten Mal angehoben. Der Umsatz kletterte auf rund 48,0 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis brach dagegen um rund 31 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar ein, nach 1,9 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das bereinigte EBIT stieg im Gegenzug um knapp 30 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,57 US-Dollar und übertraf ebenso wie der Umsatz von 48,03 Milliarden US-Dollar den Marktkonsens von 3,20 US-Dollar beziehungsweise 47,01 Milliarden US-Dollar deutlich.

Konzern hebt Jahresprognose zum zweiten Mal an

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet General Motors nun mit einem bereinigten EBIT von 14,0 bis 16,0 Milliarden US-Dollar, nach zuvor 13,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar. Auch beim bereinigten automobilen Free Cashflow wurde die Spanne von 9,0 bis 11,0 auf 9,5 bis 11,5 Milliarden US-Dollar angehoben, der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 12,00 und 14,00 US-Dollar liegen statt zuvor 11,50 bis 13,50 US-Dollar. Gleichzeitig senkte der Konzern die Prognose für das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis auf 8,4 bis 9,8 Milliarden US-Dollar, nach zuvor 9,9 bis 11,4 Milliarden US-Dollar. Wie CNBC anmerkt, senkt GM damit bereits das zweite Quartal in Folge die Prognose für diese Kennzahl, während die übrigen Ziele gleichzeitig angehoben werden.

Nordamerika treibt die Marge, GM International zurück in der Gewinnzone

Träger der Entwicklung bleibt das nordamerikanische Geschäft: Die bereinigte EBIT-Marge in der Region kletterte auf 8,6 Prozent, ein Anstieg von 2,5 Prozentpunkten gegenüber 6,1 Prozent im Vorjahresquartal. In ihrem Brief an die Aktionäre erklärte Konzernchefin Mary Barra, GM International sei - inklusive der China-Joint-Ventures - profitabel gewesen. Das Segment kam auf ein bereinigtes EBIT von 190 Millionen US-Dollar, leicht unter den 204 Millionen US-Dollar des Vorjahresquartals, während die Beteiligungserträge aus den China-Joint-Ventures auf 83 Millionen US-Dollar zulegten, nach 71 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Vorstand beschloss zudem eine Quartalsdividende von 0,18 US-Dollar je Aktie, zahlbar am 17. September 2026 an Aktionäre, die zum Handelsschluss am 4. September 2026 im Besitz der Papiere sind.

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Wie CNBC berichtet, hat GM seinen Rückzug aus der Elektromobilität mittlerweile weitgehend abgeschlossen: Seit der zweiten Jahreshälfte 2025 summierten sich die EV-bedingten Sonderbelastungen auf rund 10,9 Milliarden US-Dollar, wovon rund 4,5 der veranschlagten 7,2 Milliarden US-Dollar an Barmittelbelastungen bereits geflossen sind. Für die kommenden Quartale rückt damit die im Aktionärsbrief angekündigte Verlagerung von Produktionskapazitäten in die USA in den Fokus, mit der GM seine Zollbelastung weiter senken will, ebenso wie der für Dezember angekündigte Marktstart der neuen Generationen von Chevrolet Silverado LD und GMC Sierra LD.

So reagiert die General Motors-Aktie auf die Zahlenvorlage

Unmittelbar nach der Zahlenvorlage schoss die Aktie im vorbörslichen Handel um bis 3,56 Prozent auf 78,50 US-Dollar nach oben, ehe es kurz darauf ruckartig um 3,69 Prozent auf 73,00 US-Dollar abwärts ging. Anleger brauchten offensichtlich einen Moment, die vorgelegten Zahlen und die angehobene Prognose richtig einzuordnen. Inzwischen steht im vorbörslichen NYSE-Handel nämlich ein Plus von 1,68 Prozent auf 77,07 US-Dollar an der Kurstafel.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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