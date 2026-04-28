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HELLA mit magerem ersten Quartal: Geringerer Gewinn belastet - Aktie im Blick

29.04.26 07:35 Uhr
HELLA vermeldet Gewinnrückgang im ersten Quartal - Aktie im Anlegerfokus | finanzen.net

Belastet von niedrigerem Geschäftsvolumina im Lichtbereich hat HELLA im ersten Quartal bei nahezu stabilen Umsätzen weniger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HELLA GmbH & Co. KGaA
68,50 EUR 0,40 EUR 0,59%
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Die operative Marge sank auf 5,0 von 5,5 Prozent im Vorjahr. Für das Gesamtjahr bestätigte der Autozulieferer seinen Ausblick vom März.

Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, sank das Operating Income in den drei Monaten auf 96 Millionen von 109 Millionen Euro. Der Umsatz sank, wie bereits seit vergangener Woche bekannt, marginal um 2,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro.

Für 2026 rechnet HELLA den weiteren Angaben zufolge mit einem währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,4 und 7,9 Milliarden Euro. Die Operating-Income-Marge soll zwischen rund 5,4 und 6,0 Prozent liegen.

DJG/kla/thl

DOW JONES

Bildquellen: Hella

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