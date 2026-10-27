Hypoport-Aktie stabil: Finanzdienstleister überzeugt mit höherem Gewinn
Der Finanzdienstleister Hypoport hat im dritten Quartal mehr verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
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Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei von 7,6 Millionen Euro im dritten Jahresviertel 2025 auf 10,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Hypoport-Aktie zeigt sich via Tradegate zeitweise unverändert bei 84,00 Euro.
/he/tih
BERLIN (dpa-AFX)
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