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Hypoport-Aktie stabil: Finanzdienstleister überzeugt mit höherem Gewinn

Hypoport-Aktie stabil: Finanzdienstleister überzeugt mit höherem Gewinn

Der Finanzdienstleister Hypoport hat im dritten Quartal mehr verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
83.80 EUR 3.85 EUR 4.82 %
Charts | News | Analysen

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei von 7,6 Millionen Euro im dritten Jahresviertel 2025 auf 10,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Hypoport-Aktie zeigt sich via Tradegate zeitweise unverändert bei 84,00 Euro.

/he/tih

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.10.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Hypoport SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Hypoport SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Hypoport SE Buy Warburg Research
18.08.26 Hypoport SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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