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Der Internetdienstleister IONOS hat zu Jahresbeginn Umsatz und Gewinn gesteigert.

Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern.

Der Umsatz kletterte um 5,7 Prozent auf rund 348 Millionen Euro, wie die im Index der mittelgroßen Werte MDAX gelistete Tochter von United Internet am Dienstag mitteilte. Analysten hatten hier im Mittel weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 7,6 Prozent. Die Zahl der Kunden stieg um rund 180.000 auf 6,81 Millionen.

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Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdiente IONOS bereinigt um Sondereffekte rund 118 Millionen Euro - 4,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Branchenexperten hatten etwas weniger erwartet. Die entsprechende operative Marge sank von 34,2 auf 33,9 Prozent, was laut Mitteilung auf höhere Marketingausgaben zu Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Bereichen stieg insbesondere wegen niedrigerer Finanzierungsaufwendungen um sieben Cent auf 0,40 Euro.

Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeigt sich die IONOS-Aktie zeitweise 0,36 Prozent tiefer bei 28,00 Euro.

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/err/la/he

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX)