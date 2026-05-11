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Der Internetdienstleister IONOS hat zu Jahresbeginn Umsatz und Gewinn gesteigert.

Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern.

Der Umsatz kletterte um 5,7 Prozent auf rund 348 Millionen Euro, wie die im Index der mittelgroßen Werte MDAX gelistete Tochter von United Internet am Dienstag mitteilte. Analysten hatten hier im Mittel weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 7,6 Prozent. Die Zahl der Kunden stieg um rund 180.000 auf 6,81 Millionen.

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Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdiente IONOS bereinigt um Sondereffekte rund 118 Millionen Euro - 4,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Branchenexperten hatten etwas weniger erwartet. Die entsprechende operative Marge sank von 34,2 auf 33,9 Prozent, was laut Mitteilung auf höhere Marketingausgaben zu Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Bereichen stieg insbesondere wegen niedrigerer Finanzierungsaufwendungen um sieben Cent auf 0,40 Euro.

So reagiert die Aktie

Höchst erfreut haben Investoren am Dienstag auf den Quartalsbericht von IONOS reagiert. Der Kurs der Tochter von United Internet stieg in der Spitze um 8,7 Prozent und ließ mit 30,50 Euro erstmals seit November 2025 die runde Marke von 30 Euro hinter sich. Zuletzt lag das Plus via XETRA noch bei 7,13 Prozent bei 30,06 Euro. Erstmals seit Oktober 2025 liegt der Ionos-Kurs zudem wieder über der 200-Tage-Linie als charttechnischer Indikator für den längerfristigen Trend.

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Analyst Andrew Ross von der Barclays Bank attestierte dem Internet- und Digitaldienstleister ein solides erstes Quartal. Die Nettozahl aktiver Nutzer habe sich das zweite Quartal in Folge verbessert, im Vergleich zum Schlussquartal 2025 um 80 Prozent. "Das dürfte in den kommenden Quartalen Umsatzwachstum bedeuten", so der Experte. Auch der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer habe zugelegt.

dpa-AFX