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JENOPTIK-Aktie zieht kräftig an: Halbleiterausrüster profitiert von KI-Boom - EBITDA-Margenziel angehoben

JENOPTIK-Aktie zieht kräftig an: Halbleiterausrüster profitiert von KI-Boom - EBITDA-Margenziel angehoben

Beflügelt von einer starken Dynamik im Halbleiterausrüstungsgeschäft hebt JENOPTIK das Margenziel im laufenden Geschäftsjahr an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
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Der Vorstand erwartet nun eine EBITDA-Marge von rund 22 Prozent statt wie bisher 20 bis 21 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Auf Basis vorläufiger Zahlen ergibt sich den Angaben zufolge eine Marge von rund 22 Prozent im abgelaufenen Neunmonatszeitraum - verglichen mit 17,5 Prozent im Vorjahr. Eine Marge in der bisher erreichten Höhe erwarte man nun auch im Gesamtjahr, so JENOPTIK .

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Beim Umsatz im laufenden Jahr erwartet der Vorstand unverändert 5 und 9 Prozent Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.

Die hohe Auftragseingangsdynamik vor allem im Halbleiterausrüstungsgeschäft habe sich auch im 3. Quartal fortgesetzt. Auf Basis vorläufiger Zahlen belief sich der Auftragseingang des Konzerns nach neun Monaten bei 1,1 Milliarden Euro nach 777,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz erreichte mehr als 800 (Vorjahr: 753,2) Millionen Euro, das EBITDA lag bei knapp 180 (131,8) Millionen Euro.

JENOPTIK legt die vollständigen Neunmonatszahlen am 10. November vor.

Via XETRA steht die JENOPTIK-Aktie zeitweise bei 38,82 Euro, was einem kräftigen Plus von 8,02 Prozent entspricht.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images, JENOPTIK

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Datum Rating Analyst
15.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.08.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG

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