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JOST mit Rekordquartal dank Hyva-Übernahme - Aktie zieht deutlich an

13.05.26 09:44 Uhr
JOST-Aktie deutlich fester: Hyva-Übernahme treibt Nutzfahrzeug-Zulieferer zu Rekordquartal | finanzen.net

Der Nutzfahrzeug-Zulieferer JOST ist mit deutlichen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet.

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So stiegen die Umsätze um 11,6 Prozent auf 417 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Neu-Isenburg mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um rund 23 Prozent auf 44,1 Millionen Euro zu. Dabei profitierte JOST von der Übernahme des Hydraulik-Spezialisten Hyva.

"Wir haben im ersten Quartal 2026 einen neuen Rekord bei Umsatz und operativem Ergebnis erwirtschaftet. Alle Regionen und Geschäftsbereiche haben positiv zum organischen Wachstum beigetragen", kommentierte Konzernchef Joachim Dürr die Zahlen. Unter dem Strich stieg der Gewinn um mehr als ein Viertel auf 16,5 Millionen Euro. Die Jahresprognose bestätigte JOST.

Via XETRA gewinnt die JOST-Aktie zeitweise kräftige 6,92 Prozent auf 55,60 Euro.

/nas/jha/

NEU-ISENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: JOST Werke

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