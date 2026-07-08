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PepsiCo-Aktie leichter: Getränkehersteller wächst vor allem im Ausland

PepsiCo-Aktie leichter: Getränkehersteller wächst vor allem im Ausland

Der Getränke- und Snackhersteller PepsiCo hat seinen Umsatz im zweiten Quartal dank des Wachstums im internationalen Geschäft deutlich gesteigert.

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PepsiCo Inc.
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Die Erlöse legten um 6,4 Prozent auf fast 24,2 Milliarden US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Organisch, also Währungs- und portfoliobereinigt blieb der US-Hersteller von Doritos, Lay's und Gatorade mit einem Plus von 2,4 Prozent allerdings etwas hinter den Erwartungen der Analysten zurück. So schmälerten niedrigere Preise den Umsatz im nordamerikanischen Snackgeschäft.

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Der operative Kerngewinn stieg im zweiten Quartal um vier Prozent auf gut vier Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um ebenfalls vier Prozent auf 2,20 Dollar und fiel besser aus, als vom Markt angenommen.

PepsiCo bemüht sich um eine Steigerung des Absatzes seiner salzigen Snacks und verzeichnete Anfang des Jahres erste Anzeichen einer Erholung, nachdem das Unternehmen die Preise für mittelgroße Packungen um bis zu 15 Prozent gesenkt hatte, um preisbewusste Kunden zurückzugewinnen. Im zweiten Quartal musste PepsiCo dennoch einen Umsatzrückgang von zwei Prozent im nordamerikanischen Lebensmittelgeschäft hinnehmen, während das Absatzvolumen stagnierte. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

/nas/jha/

PURCHASE (dpa-AFX)

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com, ValeStock / Shutterstock.com

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30.03.22 PepsiCo Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.20 PepsiCo kaufen DZ BANK
04.10.19 PepsiCo overweight JP Morgan Chase & Co.
18.04.19 PepsiCo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.04.19 PepsiCo Sector Perform RBC Capital Markets