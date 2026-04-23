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Saint-Gobain-Aktie sinkt: Umsatz verfehlt Vorjahresniveau

24.04.26 11:52 Uhr
Saint-Gobain-Aktie in Rot: Baustoff-Konzern setzt weniger um als erwartet | finanzen.net

Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain muss im ersten Quartal einen Umsatzrückgang hinnehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
77,22 EUR -0,32 EUR -0,41%
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Der Erlös sei um 4,9 Prozent auf 11,14 Milliarden Euro gesunken, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern Saint-Gobain am Donnerstagabend in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Minus von 2,3 Prozent.

Besonders schwach war das Geschäft auch wechselkursbedingt im Raum Americas. In Nordamerika dürfte sich die Marktschwäche im ersten Halbjahr fortsetzen, hieß es weiter. In der zweiten Jahreshälfte sei aufgrund einer günstigeren Vergleichsbasis dort eine allmähliche Verbesserung zu erwarten.

Insgesamt rechnet der Konzern im laufenden Jahr weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als 15 Prozent. Am Markt wird im Schnitt weniger erwartet.

Die Saint-Gobain-Aktie notiert an der Euronext zeitweise 0,97 Prozent im Minus bei 77,26 Euro.

/jha/tih

COURBEVOIE (dpa-AFX)

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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