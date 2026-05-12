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Siemens hat im abgelaufenen Quartal bei erheblichem Gegenwind von der Währungsseite weniger verdient.

Der Technologiekonzern profitierte von einer erheblichen Gewinnsteigerung im Geschäft mit der Fabrikdigitalisierung, im Segment Smart Infrastruture fiel allerdings das Ergebnis, nachdem im Vorjahr ein Sonderertrag in der Größenordnung von 300 Millionen Euro unterstützend gewirkt hatte. In der Bahntechnik schmälerten Zölle das Ergebnis.

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Siemens meldete einen Rückgang des Gewinns im industriellen Geschäft von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert auf 2,97 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen erstellten Konsens mit 3,05 Milliarden gerechnet. Bei einem nominell unveränderten Umsatz (vergleichbar plus 6 Prozent) von 19,8 Milliarden Euro sank die Ergebnismarge um 150 Basispunkte auf 15,4 Prozent. Netto und nach Anteilen Dritter verdiente Siemens 2,03 Milliarden Euro - ein Minus von 223 Millionen Euro. Der Auftragseingang wuchs gegenüber dem Vorjahresquartal um 11 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.

Analysten hatten im Schnitt mit 20,14 Milliarden Euro Umsatz, einer Marge von 15,6 Prozent und einem den Siemens-Aktionären zuzurechnenden Nettogewinn von 1,92 Milliarden Euro gerechnet.

"Wir haben ein erfolgreiches zweites Quartal abgeliefert, trotz des weiterhin sehr anspruchsvollen geopolitischen Umfelds", sagte Vorstandschef Roland Busch. "Digital Industries und Smart Infrastructure zeigten eine insgesamt beeindruckende Leistung."

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Siemens bestätigte die Jahresprognose 2025/26, wonach der Umsatz vergleichbar um 6 bis 8 Prozent wachsen und der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 10,70 bis 11,10 Euro liegen soll.

Überdies kündigte der Technologiekonzern ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro in einem Zeitraum bis zu fünf Jahren an.

Siemens optimistischer für Digital Industries und Smart Infrastructure

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Siemens wird in zwei seiner drei Kerngeschäfte optimistischer, ohne dass dies die Konzernprognose beeinflussen würde. Der Technologiekonzern rechnet für Digital Industries, das Geschäft mit der Digitalisierung und Automatisierung von Fabrikprozessen, mit 7 bis 10 Prozent vergleichbarem Wachstum statt wie bisher mit 5 bis 10 Prozent. Die Ergebnismarge wird zugleich in einem Zielkorridor von 17 bis 19 Prozent gesehen statt wie bisher zwischen 15 und 19 Prozent, wie Siemens mitteilte.

Im Segment Smart Infrastructure, das Gebäudetechnik und Elektrifizierungslösungen umfasst und vom Boom der Rechenzentren profitiert, dürfte sich das vergleichbare Umsatzerlöswachstum innerhalb der Bandbreite von 8 bis 10 Prozent bewegen und damit höher ausfallen als die bisher angekündigten 6 bis 9 Prozent, während die Ergebnismarge wie erwartet in der oberen Hälfte des angestrebten Zielkorridors von 18 bis 19 Prozent liegen soll.

Etwas schwächer als erwartet wachsen wird das Bahntechnik-Geschäft Mobility. Vor allem wegen der US-Zölle war der Umsatz im zweiten Quartal dort um 2 Prozent zurückgegangen. Siemens habe nach dem Zoll-Urteil des Obersten Gerichtshofes der USA und den darauf folgenden neuen Zollregulierungen die Kalkulationen der US-Projekte neu bewertet, und dies habe Umsatz und Ergebnis gleichermaßen belastet, sagte die neue Siemens-Finanzvorständin Veronika Bienert.

Für das Gesamtjahr kalkuliert Mobility nun ein vergleichbares Umsatzerlöswachstum von 5 bis 7 Prozent statt wie bisher 8 bis 10 Prozent und rechnet weiterhin mit einer Ergebnismarge zwischen 8 und 10 Prozent.

Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeigt sich die Siemens-Aktie zeitweise 0,41 Prozent leichter bei 266,60 Euro.

DJG/rio/brb

Von Olaf Ridder

DOW JONES