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Siemens-Aktie kaum verändert: Konzern bleibt leicht hinter Markterwartungen zurück

13.05.26 07:19 Uhr
Siemens-Aktie wenig bewegt: Währungen und Zölle bremsen Geschäftsentwicklung | finanzen.net

Siemens hat im abgelaufenen Quartal bei erheblichem Gegenwind von der Währungsseite weniger verdient.

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Der Technologiekonzern profitierte von einer erheblichen Gewinnsteigerung im Geschäft mit der Fabrikdigitalisierung, im Segment Smart Infrastruture fiel allerdings das Ergebnis, nachdem im Vorjahr ein Sonderertrag in der Größenordnung von 300 Millionen Euro unterstützend gewirkt hatte. In der Bahntechnik schmälerten Zölle das Ergebnis.

Siemens meldete einen Rückgang des Gewinns im industriellen Geschäft von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert auf 2,97 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen erstellten Konsens mit 3,05 Milliarden gerechnet. Bei einem nominell unveränderten Umsatz (vergleichbar plus 6 Prozent) von 19,8 Milliarden Euro sank die Ergebnismarge um 150 Basispunkte auf 15,4 Prozent. Netto und nach Anteilen Dritter verdiente Siemens 2,03 Milliarden Euro - ein Minus von 223 Millionen Euro. Der Auftragseingang wuchs gegenüber dem Vorjahresquartal um 11 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.

Analysten hatten im Schnitt mit 20,14 Milliarden Euro Umsatz, einer Marge von 15,6 Prozent und einem den Siemens-Aktionären zuzurechnenden Nettogewinn von 1,92 Milliarden Euro gerechnet.

"Wir haben ein erfolgreiches zweites Quartal abgeliefert, trotz des weiterhin sehr anspruchsvollen geopolitischen Umfelds", sagte Vorstandschef Roland Busch. "Digital Industries und Smart Infrastructure zeigten eine insgesamt beeindruckende Leistung."

Siemens bestätigte die Jahresprognose 2025/26, wonach der Umsatz vergleichbar um 6 bis 8 Prozent wachsen und der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 10,70 bis 11,10 Euro liegen soll.

Überdies kündigte der Technologiekonzern ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro in einem Zeitraum bis zu fünf Jahren an.

Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeigt sich die Siemens-Aktie zeitweise 0,04 Prozent fester bei 267,80 Euro.

DJG/rio/brb

Von Olaf Ridder

DOW JONES

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Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, servickuz / Shutterstock.com

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