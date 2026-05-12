DAX24.160 +0,9%Est505.839 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,36 +0,6%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.333 +1,1%Euro1,1706 -0,3%Öl107,3 -0,3%Gold4.705 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Allianz 840400 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Ottobock-Aktie schwach: Jefferies wertet Zukauf aber als attraktiv Ottobock-Aktie schwach: Jefferies wertet Zukauf aber als attraktiv
Ausblick: Virgin Galactic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick in die Bücher

Siemens-Aktie unentschlossen: Konzern bleibt leicht hinter Markterwartungen zurück

13.05.26 11:54 Uhr
Siemens-Aktie volatil: Währungen und Zölle bremsen Geschäftsentwicklung | finanzen.net

Der Technologiekonzern Siemens hat im zweiten Quartal von hoher Nachfrage im Zusammenhang mit KI-Rechenzentren vor allem in den USA sowie einem starken Softwaregeschäft profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
11,20 EUR 0,20 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Siemens AG
266,05 EUR -2,00 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der starke Euro belastete dagegen Umsatz und Ergebnis. Zudem wirkten sich US-Zölle negativ auf den Gewinn aus. "Wir haben ein erfolgreiches zweites Quartal abgeliefert, trotz des weiterhin sehr anspruchsvollen geopolitischen Umfelds", kommentierte Konzernchef Roland Busch am Mittwoch bei der Zahlenvorlage. Die Prognose für den Konzern bestätigte das Unternehmen.

So reagieren Anleger und Analysten

Anleger können sich nicht recht entscheiden, wie sie auf die Zahlenvorlage von Siemens reagieren sollen. Das Papier wechselt mehrfach das Vorzeichen. Zuletzt notierte die Aktie 0,25 Prozent tiefer bei 263,95 Euro.

Die Resultate seien in den Kerngeschäftsbereichen, auf die sich die Anleger konzentrierten, stark ausgefallen, bemerkte Analyst Phil Buller von JPMorgan. Dies gelte vor allem für das Segment Digital Industries, wo Auftragseingang, Umsatz und Gewinn trotz stärker als erwarteter Wechselkursbelastungen um bis zu 9 Prozent über den Konsensschätzungen lägen.

Dagegen sieht Bernstein-Experte Alasdair Leslie die gute Auftragslage durch die leicht verfehlte Margenerwartung überschattet. Nach den Ergebnissen einiger Wettbewerber seien die Erwartungen am Markt gestiegen. Er sieht im Fehlen einer angehobenen Konzernprognose vielleicht eine leichte Enttäuschung.

Die Aufträge des Technologiekonzerns im Bereich Industrieautomatisierung (DI) fielen laut dem Analysehaus Jefferies im Vergleich zu den zuletzt gestiegenen Investorenerwartungen etwas schwächer aus.

Die Aufträge im Bereich Rechenzentren (DC) hätten dagegen mit einem Wachstum von über 150 Prozent über den Erwartungen gelegen, was zu einem Übertreffen der Aufträge im Bereich Smart Infrastructure (SI) um 35 Prozent geführt habe.

Alexander Hauenstein von der DZ Bank sprach von gemischten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal. So liege der Umsatz um zwei Prozent unter der Konsensschätzung.

Der Auftragseingang auf Konzernebene habe dagegen die Markterwartung um acht Prozent überboten. Die bereinigten Margen zeigten ein "durchwachsenes" Bild.

Auftragseingänge steigen

In den Monaten Januar bis März stieg der Auftragseingang um 11 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Dabei verzeichnete das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur (Smart Infrastructure) einen Auftragsrekord. Das Geschäft für Rechenzentren stach besonders heraus, es erzielte ein Neugeschäft von 1,9 Milliarden Euro. "Hier hatten wir ein Auftragswachstum in dreistelliger prozentualer Höhe. Das ist beispiellos", so Busch. Der Manager geht davon aus, dass der Boom zunächst in den kommenden zwei bis drei Jahren anhalten wird, angetrieben vom Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur.

Um die Nachfrage bedienen zu können, baut Siemens die Produktion für Nieder- und Mittelspannung in den USA an mehreren Standorten in North Carolina und South Carolina aus. "Zugleich bauen wir unser Partner-Ökosystem für Rechenzentren weiter aus", so Busch. "Das Ziel: mehr Flexibilität für Rechenleistung, für Energieversorgung und die nötige Infrastruktur."

Dagegen stagnierten die Umsätze bei rund 19,8 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis - sprich währungs- und portfoliobereinigt - stiegen die Erlöse um sechs Prozent. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts sank sogar um acht Prozent auf knapp drei Milliarden Euro. Dabei konnte die Sparte Digital Industries, die das Automatisierungs- und das Softwaregeschäft enthält, deutlich zulegen. Dabei habe das Softwaregeschäft einen starken Beitrag zur Profitabilität geleistet, erklärte die neue Finanzchefin Veronika Bienert, die kürzlich das Amt von ihrem langjährigen Vorgänger Patrick Thomas übernommen hatte.

Siemens optimistischer für Digital Industries und Smart Infrastructure

Digital Industries profitiert insgesamt zunehmend von der nahezu abgeschlossenen SaaS-Transformation - ein Cloud-basiertes Modell, bei dem Softwareanwendungen über das Internet abonniert statt lokal installiert werden. Dazu kommen Synergien im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Anbieters Altair. Auch das vor einiger Zeit schwächelnde Automatisierungsgeschäft zeigt sich wieder stärker.

Smart Infrastructure konnte sich in den meisten Geschäften verbessern, hatte jedoch 2025 beim Ergebnis von einem Verkauf eines Teilbereichs profitiert. Der Gewinn bei Mobility sank wegen Belastungen durch US-Zölle. Die Medizintechniktochter Siemens Healthineers hatte bereits in der vergangenen Woche einen Gewinnrückgang gemeldet.

Unter dem Strich sank der Gewinn um acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, nachdem im Vorjahr noch die Verkaufserlöse bei Smart Infrastructure das Ergebnis gestärkt hatten. Analysten hatten sich bei Umsatz und operativem Ergebnis etwas mehr erhofft, wobei das vergleichbare Wachstum im Rahmen der Erwartungen lag.

Die Jahresprognose bekräftigte Siemens, wobei der Konzern weiter das obere Ende des erwarteten vergleichbaren Umsatzwachstums von sechs bis acht Prozent anpeilt. Für Digital Industries wurde der Konzern etwas optimistischer und hob die unteren Enden der Spannen für Umsatzwachstum und Ergebnismarge an. Auch Smart Infrastructure dürfte ein etwas stärkeres vergleichbares Wachstum erreichen als gedacht. Bei Mobility senkte Siemens hingegen die Umsatzerwartung.

Der Iran-Krieg hat bislang nur begrenzte Auswirkungen. Busch sieht derzeit keinen wesentlichen Einfluss auf das Kaufverhalten der Kunden. Bezogen auf das Geschäft macht die Region einen Umsatzanteil von drei bis vier Prozent aus.

Zudem kündigte der Konzern dank der positiven Mittelzuflüsse ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu sechs Milliarden Euro über die nächsten fünf Jahre an.

dpa-AFX

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, servickuz / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
12:21Siemens BuyUBS AG
11:21Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:56Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:41Siemens OutperformBernstein Research
12.05.2026Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:21Siemens BuyUBS AG
11:21Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:56Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:41Siemens OutperformBernstein Research
12.05.2026Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
17.04.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
23.03.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
13.02.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen