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Blick ins Depot der SNB

US-Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank in Q1: Aktien von NVIDIA, Apple & Co. enthalten

21.05.26 03:21 Uhr
Mit NVIDIA-Aktie & Co. Mega-Fokus auf NASDAQ-Big Tech: Diese Aktien hatte die Schweizerische Nationalbank in Q1 im Depot | finanzen.net

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf den Tisch gelegt und ihre Investitionen in US-amerikanische Aktien enthüllt.

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Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) mischt am US-Aktienmarkt ganz vorne mit. Da das verwaltete Vermögen der Zentralbank bei US-Wertpapieren regulatorische Grenzen weit übersteigt, muss auch sie vierteljährlich ihre Bestände über das 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Der jüngste Bericht für das erste Quartal 2026 zeigt ein gigantisches US-Aktienportfolio im Wert von insgesamt 173'794'645'390 US-Dollar. Dabei fällt auf: Die SNB setzt weiterhin auf eine enorme Konzentration bei den absoluten Tech-Giganten - die zehn grössten Positionen machen allein 33,92 Prozent des gesamten Portfolios aus. Im abgelaufenen Quartal hat die Nationalbank ihre bestehenden Positionen durchgehend fleissig aufgestockt.

Das folgende Ranking zeigt die zehn gewichtigsten Aktienpositionen der Schweizerischen Nationalbank zum Stichtag 31. März 2026, rückwärts gezählt von Platz 10 bis zur absoluten Spitzenposition.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

In diese US-Aktien hat die SNB im ersten Quartal 2026 investiert

Platz 11: Das Ranking

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 173,79 Milliarden US-Dollar ist die Schweizerische Nationalbank (SNB) verpflichtet, ihre US-Aktieninvestitionen quartalsweise offenzulegen. Die folgende Übersicht zeigt die zehn grössten US-Positionen im Portfolio der Schweizerischen Nationalbank im ersten Quartal 2026, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen. Stichtag der Offenlegung ist der 31. März 2026.

Quelle: sec.gov, Bild: Schweizerische Nationalbank

Platz 10: Eli Lilly

Den Auftakt des Countdowns auf Platz 10 macht der Pharmariese Eli Lilly. Im ersten Quartal 2026 stockte die SNB die Position um 6,98 Prozent auf und kaufte 153.800 zusätzliche Papiere. Damit hält die Zentralbank nun insgesamt 2.358.310 Aktien, was einem Marktwert von 2.169.102.789 US-Dollar und einem Depot-Anteil von 1,25 Prozent entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 9: Platz 9: Tesla

Beim US-Elektroautobauer Tesla griffen die Schweizer Notenbanker ebenfalls kräftig zu. Das Portfolio wurde um 551.360 Aktien ausgebaut, was einer Aufstockung von 7,12 Prozent entspricht. Das Gesamtpaket von 8.296.415 Tesla-Aktien kommt zum Quartalsschluss auf einen Börsenwert von 3.084.192.276 US-Dollar bzw. 1,77 Prozent des Depots.

Quelle: sec.gov, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

Platz 8: Meta Platforms

Auf dem achten Rang platziert sich die Social-Media-Mutter Meta Platforms. Die SNB vergrösserte ihr Engagement im Berichtszeitraum um 7,51 Prozent, indem 446.640 neue Anteile ins Depot wanderten. Die nun gehaltenen 6.392.600 Papiere verbuchten zum Stichtag einen Marktwert von 3.657.398.238 US-Dollar (2,10 Prozent des Portfolios).

Quelle: sec.gov, Bild: mundissima / Shutterstock.com

Platz 7: Broadcom

Ein deutliches Plus von 7,53 Prozent gab es beim Halbleiterspezialisten Broadcom. Die SNB sammelte im ersten Quartal 925.200 zusätzliche Aktien ein. Mit einem Bestand von 13.218.810 Papieren im Gesamtwert von 4.091.353.883 US-Dollar steuert die Position einen Anteil von 2,35 Prozent zum Gesamtportfolio bei.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 6: Alphabet C

Die stimmrechtslosen C-Aktien der Google-Mutter Alphabet sichern sich den sechsten Platz. Die SNB baute die Position um 6,64 Prozent (plus 889.600 Aktien) aus. Zum 31. März 2026 hielt die Zentralbank somit 14.281.400 Papiere im Wert von 4.096.762.404 US-Dollar, was 2,36 Prozent des Depots ausmacht.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 5: Alphabet A

Direkt davor auf Platz 5 landen die stimmberechtigten A-Aktien von Alphabet. Hier lag das Plus bei 7,15 Prozent, was einem Zukauf von 1.139.400 Aktien entspricht. Das Paket umfasst nunmehr 17.079.800 Anteilsscheine und weist einen Marktwert von 4.911.467.288 US-Dollar auf (2,83 Prozent Depot-Anteil).

Quelle: sec.gov, Bild: Naypong / Shutterstock.com

Platz 4: Amazon

Knapp an den Top 3 vorbei schrammt der E-Commerce- und Cloud-Gigant Amazon. Die Schweizerische Nationalbank kaufte im ersten Quartal 1.933.600 Aktien hinzu - eine Aufstockung um 7,35 Prozent. Damit beläuft sich der Bestand auf 28.236.000 Amazon-Aktien mit einem Gegenwert von 5.880.711.720 US-Dollar (3,38 Prozent).

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 3: Microsoft

Die Bronzemedaille geht an den Software-Giganten Microsoft. Die SNB legte um 7,09 Prozent nach und erwarb 1.371.040 zusätzliche Anteilsscheine. Zum Ende des ersten Quartals hielt die Bank ein massives Paket von 20.721.690 Aktien, das mit einem Marktwert von 7.670.547.987 US-Dollar gewichtige 4,41 Prozent des Portfolios einnimmt.

Quelle: sec.gov, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com

Platz 2: Apple

Den zweiten Platz sichert sich der iPhone-Hersteller Apple. Auch bei diesem Tech-Schwergewicht blieb die SNB auf der Käuferseite und weitete das Engagement um 6,07 Prozent (plus 2.467.900 Aktien) aus. Die insgesamt 43.134.968 gehaltenen Apple-Aktien kommen auf einen stolzen Marktwert von 10.947.223.529 US-Dollar, was 6,30 Prozent des US-Depots ausmacht.

Quelle: sec.gov, Bild: BMCL / Shutterstock.com

Platz 1: NVIDIA

Als Finale des Countdowns thront NVIDIA an der Spitze des US-Depots der Schweizerischen Nationalbank. Die Währungshüter bauten ihre Machtposition bei dem Chip-Riesen im ersten Quartal 2026 nochmals aus und legten um 7,10 Prozent nach, was einem Zukauf von 4.725.800 Papieren entspricht. Zum Stichtag beläuft sich der Bestand auf 71.314.800 Aktien. Mit einem Marktwert von überwältigenden 12.437.301.120 US-Dollar besetzt das Unternehmen einsam den Thron und macht stolze 7,16 Prozent des gesamten Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: michelmond / Shutterstock.com

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Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

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