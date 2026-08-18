Icahn Enterprises zugekauft: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026

KI-Nachrichtenüberblick

• Carl Icahn nahm im zweiten Quartal 2026 nur wenige Änderungen an seinem Portfolio vor, inklusive einer Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft.

• Das verwaltete Vermögen sank im Vergleich zum Vorquartal von 8,55 Milliarden US-Dollar auf 8,26 Milliarden US-Dollar, bleibt aber deutlich über 100 Millionen US-Dollar.