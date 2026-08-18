Icahn Enterprises zugekauft: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2026 nur überschaubare Änderungen. So setzte sich das Portfolio zusammen.
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Carl Icahn nahm im zweiten Quartal 2026 nur wenige Veränderungen in seinem Depot vor - darunter die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft. Ein Investment schaffte es neu in die Top Ten. Nachdem sein Depot im Vorquartal noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 8,55 Milliarden US-Dollar umfasste, sank dieses im zweiten Quartal auf 8,26 Milliarden US-Dollar.
Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegt.
Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen nach ihrem Wert im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2026.
Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Im zweiten Quartal 2026 verwaltete Carl Icahn ein Vermögen von rund 8,26 Milliarden US-Dollar. Da sein Depot weiterhin deutlich über der Schwelle von 100 Millionen US-Dollar lag, war er - wie in den Vorquartalen - verpflichtet, seine Positionen per 13F-Formular offenzulegen. Das folgende Ranking zeigt seine zehn größten Beteiligungen im abgelaufenen Jahresviertel, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Berücksichtigt wurden ausschließlich Aktien-Investments. Stichtag ist der 30. Juni 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Platz 10: SandRidge Energy
Der Starinvestor erwarb im zweiten Quartal 2026 weitere 107.206 Anteile des Energieunternehmens SandRidge Energy, damit umfasst die Beteiligung nun 5.054.907 Aktien. Mit einem Gegenwert von 69,25 Millionen US-Dollar entspricht dies einem Anteil von 0,84 Prozent am Gesamtportfolio.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 9: Caesars Entertainment
In die Riege der Top-Ten stieg Carl Icahns Beteiligung am Hotel- und Casinobetreiber Caesars Entertainment auf, obwohl der Starinvestor an diesem Investment im zweiten Quartal 2026 nichts änderte. Die 2.440.109 Aktien, die sich zum Quartalsende weiterhin in Icahns Depot befanden, waren zum Stichtag rund 73,64 Millionen US-Dollar wert und machten somit einen Anteil von 0,89 Prozent an seinem Gesamtportfolio aus.
Quelle: sec.gov, Bild: caesars entertainment
Platz 8: Monro Muffler Brake
Auch sein Engagement beim US-Automobildienstleister Monro Muffler Brake tastete Carl Icahn im zweiten Jahresviertel 2026 nicht an. Die 5.078.573 Aktien kamen auf einen Gegenwert von 86,89 Millionen US-Dollar und somit einen Gesamtanteil von 1,05 Prozent im Portfolio. In diesem Ranking verbesserte sich Monro Muffler Brake damit gegenüber dem Vorquartal um eine Position auf Platz acht.
Quelle: sec.gov, Bild: BELL KA PANG / Shutterstock.com
Platz 7: JetBlue Airways
Ebenfalls um eine Position nach oben ging es für die Beteiligung an JetBlue Airways, obwohl das Portfolio von Carl Icahn um 12.963.556 auf nun nur noch 20.658.179 Wertpapiere der amerikanischen Billigfluggesellschaft reduziert wurde. Der Gesamtwert von rund 118,37 Millionen US-Dollar entspricht einem Anteil von 1,43 Prozent am Portfolio.
Quelle: sec.gov, Bild: Markus Mainka / Shutterstock.com
Platz 6: EchoStar Corp.
Carl Icahns Beteiligung an dem Telekommunikationsunternehmen EchoStar Corp. konnte seinen sechsten Platz im Ranking verteidigen. Die unverändert 1.404.542 Aktien erreichten einen Gesamtwert von 142,56 Millionen US-Dollar, somit machte dieses Investment zum Stichtag einen Anteil von 1,73 Prozent im Portfolio aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Tim Reckmann / pixelio.de
Platz 5: International Flavors & Fragrances
Die Beteiligung am Duftstoffhersteller International Flavors & Fragrances blieb unangetastet. Somit lagen zum Quartalsende weiterhin 4.275.000 Papiere mit einem Wert von 338,67 Millionen US-Dollar in Icahns Depot. Mit einem Gesamtanteil von 4,10 Prozent reichte es erneut für Platz fünf.
Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 4: Centuri Holdings
Gleichfalls unverändert blieb im zweiten Quartal 2026 dass Investment in Centuri Holdings: Carl Icahns Beteiligung an dem Unternehmen für Energie-Infrastruktur verblieb bei 14.336.044 Centuri-Aktien mit einem Gegenwert von rund 433,52 Millionen US-Dollar. Bei einem Anteil von 5,25 Prozent am Gesamtdepot behielt das Investment seinen vierten Rang.
Quelle: sec.gov, Bild: Centuri Holdings
Platz 3: CVR Partners LP
Sein Engagement bei CVR Partners LP ließ der Starinvestor unverändert, sodass das Portfolio zum Stichtag weiterhin 4.164.274 Anteilsscheine des Stickstoffdüngerproduzenten enthielt. Zum Quartalsende kamen diese auf einen Gegenwert von 464,23 Millionen US-Dollar und auf einen Gesamtanteil von 5,62 Prozent im Depot.
Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com
Platz 2: CVR Energy
Erneut auf den zweiten Platz im Portfolio von Carl Icahn schaffte es die Beteiligung an CVR Energy. Zum Stichtag befanden sich unverändert 71.201.875 Aktien des Energieunternehmens in seinem Portfolio. Mit einem Wert von rund 1,96 Milliarden US-Dollar entspricht das Investment 23,73 Prozent des gesamten Depots.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 1: Icahn Enterprises
Unangefochter Spitzenreiter in diesem Ranking blieb die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft Icahn Enterprises. Der Starinvestor hat diese Position im Berichtszeitraum sogar noch um 68.992.804 Anteile vergrößert, womit zum Stichtag nun insgesamt 618.393.343 Aktien von Icahn Enterprises in seinem Portfolio lagen. Mit einem Gesamtwert von 4,46 Milliarden US-Dollar entsprach diese Position zum Quartalsende einem Anteil von 53,95 Prozent des gesamten Portfolios.
Quelle: sec.gov, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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