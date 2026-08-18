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Icahn Enterprises zugekauft: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026

Icahn Enterprises zugekauft: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026

Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2026 nur überschaubare Änderungen. So setzte sich das Portfolio zusammen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caesars Entertainment
25.40 EUR -0.04 EUR -0.14 %
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Centuri Holdings Inc Registered Shs
22.62 USD -0.03 USD -0.13 %
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31.05 EUR 0.13 EUR 0.42 %
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CVR Partners LP Partnership Units
122.27 USD 1.16 USD 0.96 %
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EchoStar Corp (A)
76.60 EUR -2.20 EUR -2.79 %
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Icahn Enterprises
6.65 USD -0.18 USD -2.64 %
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International Flavors & Fragrances Inc.
69.70 EUR -0.70 EUR -0.99 %
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JetBlue Airways Corp.
4.34 EUR -0.13 EUR -2.93 %
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Monro Muffler Brake Inc.
10.10 EUR 0.30 EUR 3.06 %
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SandRidge Energy Inc
12.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Southwest Gas Corp.
78.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Carl Icahn nahm im zweiten Quartal 2026 nur wenige Veränderungen in seinem Depot vor - darunter die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft. Ein Investment schaffte es neu in die Top Ten. Nachdem sein Depot im Vorquartal noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 8,55 Milliarden US-Dollar umfasste, sank dieses im zweiten Quartal auf 8,26 Milliarden US-Dollar.

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Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegt.

Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen nach ihrem Wert im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2026.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

In diese Aktien investierte Carl Icahn im dritten Quartal 2025

Das Ranking

Platz 11: Das Ranking

Im zweiten Quartal 2026 verwaltete Carl Icahn ein Vermögen von rund 8,26 Milliarden US-Dollar. Da sein Depot weiterhin deutlich über der Schwelle von 100 Millionen US-Dollar lag, war er - wie in den Vorquartalen - verpflichtet, seine Positionen per 13F-Formular offenzulegen. Das folgende Ranking zeigt seine zehn größten Beteiligungen im abgelaufenen Jahresviertel, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Berücksichtigt wurden ausschließlich Aktien-Investments. Stichtag ist der 30. Juni 2026.

Quelle: sec.gov, Bild: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

SandRidge Energy

Platz 10: SandRidge Energy

Der Starinvestor erwarb im zweiten Quartal 2026 weitere 107.206 Anteile des Energieunternehmens SandRidge Energy, damit umfasst die Beteiligung nun 5.054.907 Aktien. Mit einem Gegenwert von 69,25 Millionen US-Dollar entspricht dies einem Anteil von 0,84 Prozent am Gesamtportfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Caesars Entertainment

Platz 9: Caesars Entertainment

In die Riege der Top-Ten stieg Carl Icahns Beteiligung am Hotel- und Casinobetreiber Caesars Entertainment auf, obwohl der Starinvestor an diesem Investment im zweiten Quartal 2026 nichts änderte. Die 2.440.109 Aktien, die sich zum Quartalsende weiterhin in Icahns Depot befanden, waren zum Stichtag rund 73,64 Millionen US-Dollar wert und machten somit einen Anteil von 0,89 Prozent an seinem Gesamtportfolio aus.

Quelle: sec.gov, Bild: caesars entertainment

Monro Muffler Brake

Platz 8: Monro Muffler Brake

Auch sein Engagement beim US-Automobildienstleister Monro Muffler Brake tastete Carl Icahn im zweiten Jahresviertel 2026 nicht an. Die 5.078.573 Aktien kamen auf einen Gegenwert von 86,89 Millionen US-Dollar und somit einen Gesamtanteil von 1,05 Prozent im Portfolio. In diesem Ranking verbesserte sich Monro Muffler Brake damit gegenüber dem Vorquartal um eine Position auf Platz acht.

Quelle: sec.gov, Bild: BELL KA PANG / Shutterstock.com

JetBlue Airways

Platz 7: JetBlue Airways

Ebenfalls um eine Position nach oben ging es für die Beteiligung an JetBlue Airways, obwohl das Portfolio von Carl Icahn um 12.963.556 auf nun nur noch 20.658.179 Wertpapiere der amerikanischen Billigfluggesellschaft reduziert wurde. Der Gesamtwert von rund 118,37 Millionen US-Dollar entspricht einem Anteil von 1,43 Prozent am Portfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: Markus Mainka / Shutterstock.com

EchoStar Corp.

Platz 6: EchoStar Corp.

Carl Icahns Beteiligung an dem Telekommunikationsunternehmen EchoStar Corp. konnte seinen sechsten Platz im Ranking verteidigen. Die unverändert 1.404.542 Aktien erreichten einen Gesamtwert von 142,56 Millionen US-Dollar, somit machte dieses Investment zum Stichtag einen Anteil von 1,73 Prozent im Portfolio aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Tim Reckmann / pixelio.de

International Flavors & Fragrances

Platz 5: International Flavors & Fragrances

Die Beteiligung am Duftstoffhersteller International Flavors & Fragrances blieb unangetastet. Somit lagen zum Quartalsende weiterhin 4.275.000 Papiere mit einem Wert von 338,67 Millionen US-Dollar in Icahns Depot. Mit einem Gesamtanteil von 4,10 Prozent reichte es erneut für Platz fünf.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Centuri Holdings

Platz 4: Centuri Holdings

Gleichfalls unverändert blieb im zweiten Quartal 2026 dass Investment in Centuri Holdings: Carl Icahns Beteiligung an dem Unternehmen für Energie-Infrastruktur verblieb bei 14.336.044 Centuri-Aktien mit einem Gegenwert von rund 433,52 Millionen US-Dollar. Bei einem Anteil von 5,25 Prozent am Gesamtdepot behielt das Investment seinen vierten Rang.

Quelle: sec.gov, Bild: Centuri Holdings

CVR Partners LP

Platz 3: CVR Partners LP

Sein Engagement bei CVR Partners LP ließ der Starinvestor unverändert, sodass das Portfolio zum Stichtag weiterhin 4.164.274 Anteilsscheine des Stickstoffdüngerproduzenten enthielt. Zum Quartalsende kamen diese auf einen Gegenwert von 464,23 Millionen US-Dollar und auf einen Gesamtanteil von 5,62 Prozent im Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com

CVR Energy

Platz 2: CVR Energy

Erneut auf den zweiten Platz im Portfolio von Carl Icahn schaffte es die Beteiligung an CVR Energy. Zum Stichtag befanden sich unverändert 71.201.875 Aktien des Energieunternehmens in seinem Portfolio. Mit einem Wert von rund 1,96 Milliarden US-Dollar entspricht das Investment 23,73 Prozent des gesamten Depots.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Icahn Enterprises

Platz 1: Icahn Enterprises

Unangefochter Spitzenreiter in diesem Ranking blieb die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft Icahn Enterprises. Der Starinvestor hat diese Position im Berichtszeitraum sogar noch um 68.992.804 Anteile vergrößert, womit zum Stichtag nun insgesamt 618.393.343 Aktien von Icahn Enterprises in seinem Portfolio lagen. Mit einem Gesamtwert von 4,46 Milliarden US-Dollar entsprach diese Position zum Quartalsende einem Anteil von 53,95 Prozent des gesamten Portfolios.

Quelle: sec.gov, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Bildquellen: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

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DatumRatingAnalyst
09.04.10 EchoStar "sell" Citigroup Corp.

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