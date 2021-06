Nach Scheidungs-Ankündigung: Diese Aktien hielt der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2021

• Weitere Stiftungsarbeit trotz Scheidung• Trust verwaltet Vermögen der Bill & Melinda Gates Foundation• Zahlreiche Tech-Aktien aus Depot entfernt

Trotz Scheidung: Bill und Melinda Gates wollen weiterhin an Stiftung arbeiten

Erst vor wenigen Wochen gaben Microsoft-Mitgründer Bill Gates und die ehemalige Programmiererin des Unternehmens Melinda Gates überraschend ihre Trennung bekannt. "In den zurückliegenden 27 Jahren haben wir drei unglaubliche Kinder großgezogen und eine Stiftung aufgebaut, die sich weltweit dafür einsetzt, den Menschen gesunde und produktive Leben zu ermöglichen", schrieb das Ex-Paar dazu auf Twitter. "Wir teilen weiterhin den Glauben an diese Mission und werden weiterhin in der Stiftung arbeiten, aber wir glauben nicht mehr, dass wir als Paar in dieser nächsten Lebensphase gemeinsam wachsen können." Mithilfe der Bill & Melinda Gates Foundation wollen die beiden Philanthropen also weiterhin für die weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung kämpfen.

Trust verwaltet Vermögen der Bill & Melinda Gates Foundation

Seit Oktober 2006 hat die Stiftung ihre Arbeit in zwei Körperschaften aufgeteilt. Während die Bill & Melinda Gates Foundation selbst die Spendengelder an bedürftige Organisationen und Einrichtungen verteilt, verwaltet der Bill & Melinda Gates Foundation Trust das Stiftungsvermögen. "Diese Struktur ermöglicht es uns, unsere Programmarbeit von der Anlage unseres Vermögens zu trennen", so die Organisation. Damit verwaltet der Trust nicht nur das Vermögen der Stiftung, sondern finanziert diese auch selbst. Auch die jährliche Spende von Berkshire Hathaway-CEO und Börsenlegende Warren Buffett fließt in den Trust mit ein. Der Mitgründer der Giving-Pledge-Kampagne spendet der Organisation jedes Jahr einige B-Aktien seiner Investmentgesellschaft. Neben Bill und Melinda Gates ist Buffett außerdem einer der Treuhänder der Stiftung, allerdings nicht an Investitionen beteiligt und auch nicht entscheidungsberechtigt was Berkshire-Aktien angeht, wie die Stiftung versichert.

Das hat sich im Gates-Depot geändert

Anleger, deren Portfolio einen Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar innehat, müssen vierteljährlich gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC berichten, um welche Titel es sich dabei handelt und zu welchen Anteilen diese im Depot enthalten sind. Mit einem Gesamtwert von etwa 20,96 Milliarden US-Dollar hat sich der Trust der Stiftung dafür eindeutig qualifiziert. Im abgelaufenen Quartal waren im Gates-Portfolio 17 unterschiedliche Werte enthalten. Vollständig getrennt haben sich die Treuhänder von Anteilscheinen der Tech-Konzerne Apple, Amazon, Twitter sowie A- und C-Aktien der Liberty Latin America Group. Welche Werte Bill und Melinda Gates im Trust nach wie vor halten, zeigt das folgende Ranking. Die Aktien des Depot sind dabei prozentual nach Anteil im Trust gewichtet. Stand der Daten ist der 31. März 2021.

