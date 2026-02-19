Blick ins Depot

NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert

20.02.26 03:37 Uhr

Im 4. Quartal 2025 nahm Starinvestor George Soros zahlreiche Änderungen an seinem Depot vor. Dabei gibt es sogar einige Neuzugänge in der Top 10.

In den USA sind Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verpflichtet, ihre Beteiligungen vierteljährlich in einem sogenannten 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC offenzulegen. Da George Soros mit seinem Hedgefonds "Soros Fund Management" deutlich über diesem Betrag liegt, muss auch er regelmäßigen Einblick in sein Portfolio gewähren. Die aktuelle Meldung für das 4. Quartal zeigt: Im Depot des Starinvestors blieb kaum eine Position unverändert. Zahlreiche Beteiligungen wurden angepasst, wobei sich unter den Top-Positionen auch einige Neuzugänge wiederfinden. Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im vierten Quartal 2025 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Investitionen in Schuldscheine, Optionen oder ETFs wurden dabei nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025. Redaktion finanzen.net So hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert Platz 11: Das Ranking In den USA unterliegen Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar strengen Transparenzregeln: Sie müssen ihre Portfolios vierteljährlich mittels des 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC offenlegen. Auch Starinvestor George Soros ist hiervon betroffen, da sein Hedgefonds "Soros Fund Management" zuletzt ein Volumen von 8,63 Milliarden US-Dollar verwaltete. Die aktuelle Meldung für das vierte Quartal 2025 verdeutlicht, dass Soros alles andere als untätig war - im Gegenteil: Kaum eine Position blieb unberührt.

Das folgende Ranking zeigt die zehn gewichtigsten Aktienpositionen von Soros Fund Management zum Stichtag 31. Dezember 2025, sortiert nach ihrem prozentualen Depotanteil. Quelle: sec.gov, Bild: VCG/VCG via Getty Images Platz 10: Dayforce Eingeleitet wird die Top 10 direkt mit einem Neuzugang unter den Top-Positionen. Im vierten Quartal erwarb Soros 1.489.221 Dayforce-Papiere und eröffnete die Beteiligung damit erstmals. Zum Stichtag kam das Investment auf einen Börsenwert von 102,99 Millionen US-Dollar und entsprach damit einem Depot-Anteil von 1,19 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com Platz 9: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) Bei den ADR-Papieren des Halbleiterherstellers TSMC griff der Starinvestor im vierten Quartal 2025 zu und vergrößerte seine Beteiligung um 213.766 Aktien auf insgesamt 349.858 Papiere (+157,07 Prozent). Mit einem Wert von 106,32 Millionen US-Dollar und einem Portfolio-Anteil von 1,23 Prozent gelingt dem Investment damit der Sprung in die Top 10. Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com Platz 8: Kodiak AI Unangetastet ließ Soros hingegen seine Beteiligung am KI-Unternehmen Kodiak AI. Trotzdem schaffte es das Investment damit in die Top 10 zu klettern. Die im Depot enthaltenen 9.967.978 Aktien hatten zum Jahresende einen Börsenwert von 108,85 Millionen US-Dollar und kamen damit auf einen Depot-Anteil von 1,26 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Shamatha Pictures / Shutterstock.com Platz 7: Apple Bei Apple griff Soros im vierten Quartal wieder zu, womit der iKonzern im Vergleich zum Vorquartal um zwei Plätze aufsteigen konnte. Im Berichtszeitraum wurde die Beteiligung um 66.503 Aktien vergrößert. Die insgesamt 416.239 Papiere hatten am 31.12.2025 einen Wert von 113,16 Millionen US-Dollar und machten damit 1,31 Prozent des gesamten Portfolios aus. Quelle: sec.gov, Bild: Andrey Bayda / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: NVIDIA Auch bei KI-Profiteur NVIDIA griff Soros im Berichtsquartal zu und vergrößerte sein Engagement um 117.973 Anteilsscheine auf insgesamt 665.676 Papiere. Mit einem Wert von 124,15 Millionen US-Dollar entsprach das Investment 1,44 Prozent des gesamten Portfolios und stieg im Vergleich zum vorangegangenen Quartal um zwei Plätze auf. Quelle: sec.gov, Bild: Below the Sky / Shutterstock.com Platz 5: Microsoft Kräftig zugelegt hat Soros im Jahresendquartal auch bei Tech-Gigant Microsoft. Insgesamt vergrößerte er die Beteiligung im 158,53 Prozent (161.298 Aktien) - womit sich zum Stichtag 263.041 Papiere im Depot des Starinvestors befanden. Mit einem Börsenwert von 127,21 Millionen US-Dollar erreichte die Beteiligung einen Depot-Anteil von 1,47 Prozent sowie eine Platzierung in der Top 10. Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com Platz 4: TKO Group Das TKO Group-Investment stieg im Vorquartal in die Top 10 auf und konnte seine Position seitdem verteidigen. Im Schlussquartal von 2025 vergrößerte Soros die Beteiligung um 15.576 Papiere des Unternehmens. Damit enthielt das Depot zum Stichtag 635.583 Aktien des Medienkonglomerats, die auf einen Wert von 132,84 Millionen US-Dollar kamen (1,54 Prozent Depot-Anteil). Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com Platz 3: Salesforce Die Top 3 wird von einem Neuzugang in den Top-Positionen des Soros-Depots eingeleitet. Der Starinvestor deckte sich im abgeschlossenen Quartal mit weiteren 55.490 Salesforce-Aktien ein. Damit stieg seine Beteiligung auf 519.246 Papiere, mit einem Wert von 137,55 Millionen US-Dollar. Das Investment entsprach somit einem Depot-Anteil von 1,59 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Gil C / Shutterstock.com Platz 2: Alphabet A Die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet konnten im vierten Quartal 2025 einen Platz gut machen - und dass, obwohl Soros im Berichtszeitraum 19.300 Papiere des Internetgiganten abstieß. Die übrigen 639.067 Papiere schafften es jedoch auf einen Börsenwert von 200,03 Millionen US-Dollar, womit der Depot-Anteil 2,32 Prozent betrug. Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 1: Amazon Zum zweiten Mal in Folge steht auf dem ersten Platz unter den Top-Positionen im Soros-Depot der Internetkonzern Amazon. So vergrößerte der Starinvestor die Beteiligung um 133.385 Aktien auf 2.359.572 Anteilsscheine. Mit einem Börsenwert von 544,64 Millionen US-Dollar zum Stichtag, machte das Investment 6,31 Prozent vom gesamten Portfolio aus. Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com

