Tech-Aktien weiter gefragt: So positionierte sich die SNB im zweiten Quartal 2026
Ein Blick in das US-Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verrät: Bei diesen Tech-Giganten hat die Notenbank im jüngsten Quartal nachjustiert.
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Das US-Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB) umfasst Milliarden von US-Dollar und unterliegt damit der Pflicht, ihre US-Aktienbestände alle drei Monate offenzulegen. Ein Blick auf die Offenlegung für das zweite Quartal zeigt, wie die SNB ihre Positionen bei den Tech-Giganten angepasst hat.
Im abgelaufenen zweiten Quartal belief sich der Gesamtwert des gemeldeten US-Aktienportfolios der SNB auf beachtliche 191,39 Milliarden US-Dollar.
Ein Blick auf die Top-10-Positionen macht deutlich: Die Schweizer Währungshüter setzen weiterhin massiv auf die großen US-Technologiekonzerne – nutzten das Quartal jedoch durchgehend für gezielte Gewinnmitnahmen und Bestandssenkungen.
Im Folgenden sind die zehn grössten US-Aktieninvestments der SNB im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach ihrem prozentualen Depotanteil. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Da die Schweizerische Nationalbank (SNB) ein Vermögen von rund 191,39 Milliarden US-Dollar verwaltet, unterliegt sie der Pflicht, ihre US-Aktienbestände alle drei Monate offenzulegen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die zehn gewichtigsten US-Positionen im Depot der Schweizer Notenbank für das zweite Quartal 2026, sortiert nach ihrem jeweiligen Anteil am Gesamtportfolio. Die Daten basieren auf dem Offenlegungsstand vom 30. Juni 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: Schweizerische Nationalbank
Platz 10: Tesla
Den zehnten Rang im US-Aktiendepot der Schweizerischen Nationalbank belegt der Elektroautobauer Tesla. Zum Stichtag hielt die SNB insgesamt 7.937.695 Aktien des Unternehmens. Das entspricht einem Marktwert von rund 3,34 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum ersten Quartal reduzierte die Notenbank ihre Position um 358.720 Aktien (-4 Prozent). Tesla kommt damit auf einen Depotanteil von 1,74 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
Platz 9: Meta
Auf dem neunten Platz rangiert der Social-Media-Konzern Meta Platforms. Die SNB hatte im abgelaufenen Quartal 6.193.880 Aktien im Wert von rund 3,49 Milliarden US-Dollar im Portfolio. Die SNB verkleinerte die Beteiligung dabei leicht um 198.720 Papiere (-3 Prozent). Der Anteil am US-Gesamtdepot liegt bei 1,82 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com
Platz 8: Micron
Den achten Rang sichert sich der Speichermedien-Hersteller Micron Technology. Zum Ende von Q2 hielt die Notenbank 3.180.740 Aktien mit einem Gesamtwert von rund 3,67 Milliarden US-Dollar. Trotz einer leichten Reduzierung der Stücke um 122.360 Aktien (-4 Prozent) stieg der Marktwert der Position aufgrund kräftiger Kursgewinne deutlich an. Micron macht nun 1,92 Prozent des US-Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Bangla press / Shutterstock.com
Platz 7: Alphabet C
Platz sieben geht an die C-Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Die SNB hielt im zweiten Quartal 13.037.040 Papiere dieser Gattung im Gesamtwert von rund 4,61 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorquartal trennte sich die Zentralbank von 1.244.360 Aktien (-9 Prozent). Der Anteil im Depot beläuft sich zum Stichtag auf 2,41 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: JPstock / Shutterstock.com
Platz 6: Broadcom
Auf Rang sechs liegt der Halbleiterriese Broadcom. Die Notenbank hielt zum Quartalsende 12.686.290 Anteile mit einem Gesamtwert von etwa 4,79 Milliarden US-Dollar. Die Bestandsposition wurde im abgelaufenen Jahresviertel um 532.520 Aktien (-4 Prozent) verkleinert. Broadcom steht damit für 2,50 Prozent des US-Portfolios.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 5: Alphabet A
Die stimmberechtigten A-Aktien von Alphabet erreichen den fünften Platz. Die SNB besaß zum Stichtag 16.420.760 Aktien im Gesamtwert von rund 5,87 Milliarden US-Dollar. Der Bestand wurde um 659.040 Stück (-4 Prozent) verringert. Die A-Aktien des Tech-Riesen stellen 3,07 Prozent des gesamten US-Depots dar.
Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com
Platz 4: Amazon
Der E-Commerce- und Cloud-Gigant Amazon verfehlt knapp das Treppchen und belegt Platz vier. Die Schweizer Währungshüter hielten zum Ende von Q2 insgesamt 27.298.700 Amazon-Aktien im Gesamtwert von knapp 6,51 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem ersten Quartal verringerte sich der Bestand um 937.300 Papiere (-3 Prozent). Amazon stellt 3,40 Prozent des US-Portfolios dar.
Quelle: sec.gov, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com
Platz 3: Microsoft
Den Bronze-Rang sichert sich der Software-Konzern Microsoft. Das US-Depot der SNB enthielt zum Stichtag 19.896.530 Aktien mit einem Marktwert von rund 7,42 Milliarden US-Dollar. Auch hier reduzierte die Schweizer Nationalbank ihre Position um 825.160 Aktien (-4 Prozent). Der Anteil am US-Gesamtdepot beträgt 3,88 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
Platz 2: Apple
Auf dem zweiten Platz rangiert der iKonzern Apple. Die SNB besaß im abgelaufenen Quartal insgesamt 41.407.648 Apple-Aktien. Der Gesamtwert dieser Position belief sich auf rund 11,98 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorquartal trennten sich die Währungshüter von 1.727.320 Aktien (-4 Prozent). Apple macht 6,26 Prozent des gesamten US-Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 1: NVIDIA
Unangefochten an der Spitze des Währungshüter-Portfolios steht der KI-Chip-Spezialist NVIDIA. Mit 65.110.300 Aktien im Wert von enormen 13,03 Milliarden US-Dollar belegt NVIDIA klar den ersten Rang. Obwohl die Schweizerische Nationalbank im zweiten Quartal Gewinne mitnahm und die Position um 6.204.500 Aktien (-9 Prozent) reduzierte, stieg der Gesamtwert der Beteiligung kursbedingt weiter an. NVIDIA ist mit einem Anteil von 6,81 Prozent die mit Abstand größte US-Aktienposition der SNB.
Quelle: sec.gov, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com
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