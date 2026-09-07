Tech-Aktien weiter gefragt: So positionierte sich die SNB im zweiten Quartal 2026

KI-Nachrichtenüberblick

• Das US-Aktienportfolio der SNB belief sich im zweiten Quartal auf 191,39 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Größe ihrer Investitionen unterstreicht.

• Die SNB konzentriert sich weiterhin auf große US-Technologiekonzerne, hat jedoch im Quartal gezielt Gewinne realisiert und Bestände reduziert.