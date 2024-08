Platz 3: Apple

Apple behielt seinen Platz in der Liste der größten US-Beteiligungen im Depot der Deutschen Bank. So geht erneut die Bronzemedaille an den iKonzern. Die Position an Apple vergrößerte sich schließlich auch um 811.275 Aktien bzw. 1,99 Prozent, sodass die Deutsche Bank nun 41.609.648 Apple-Anteilsscheine besitzt. Zum Stichtag waren diese knapp 8,76 Milliarden US-Dollar wert, was 3,95 Prozent des gesamten Depots entsprach.

Quelle: sec.gov, Bild: Andrey Bayda / Shutterstock.com