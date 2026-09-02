Zurich Insurance baut US-Depot um: Mehr AMD und Eli Lilly, weniger Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröffentlicht. So hat der Schweizer Finanzdienstleister im abgelaufenen Jahresviertel investiert.
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Die Zurich Insurance Group hat ihre US-Aktienbeteiligungen für das zweite Quartal 2026 offengelegt. Aus dem aktuellen 13F-Filing zum 30. Juni 2026 geht hervor, dass der Schweizer Versicherungskonzern im abgelaufenen Jahresviertel gezielte Akzente im US-Aktienportfolio setzte. Während das Asset-Management bei Halbleiterwerten wie AMD und Micron sowie beim Pharmariesen Eli Lilly spürbar nachkaufte, wurden bei Microsoft und Apple Gewinne realisiert.
An der Spitze des Rankings dominieren weiterhin die Big-Tech-Schwergewichte.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt institutionellen Anlegern mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar vor, ihre Aktienbestände vierteljährlich im 13F-Formular offenzulegen. Dazu zählen auch die US-Investments der Zurich Insurance Group, die im zweiten Quartal 2026 ein Volumen von rund 14,41 Milliarden US-Dollar erreichten.
Im folgenden Ranking sind die zehn größten US-Positionen des Versicherers dargestellt - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 10: Meta Platforms
Den zehnten Rang belegte der Social-Media-Konzern Meta Platforms. Die Position machte zum Stichtag 1,62 Prozent des gemeldeten US-Portfolios aus und wies nach einem Zukauf von 16.177 Aktien (+4,07 Prozent) einen Marktwert von 233,13 Millionen US-Dollar auf. Insgesamt verwahrte der Schweizer Versicherer 413.869 Anteilsscheine.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 9: Micron Technology
Auf dem neunten Platz rangierte der Speicherchip-Produzent Micron Technology. Ein Marktwert von 237,92 Millionen US-Dollar verteilte sich auf 206.118 im Bestand befindliche Aktien. Zurich Insurance erweiterte das Engagement im zweiten Quartal dynamisch um 42.330 Anteile (+25,84 Prozent), was der Beteiligung zu einer Depotgewichtung von 1,65 Prozent verhalf.
Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com
Platz 8: Eli Lilly
Die achte Position sicherte sich der Pharmagigant Eli Lilly. Genau 1,71 Prozent des US-Portfolios entfielen auf diesen Titel, der nach einem deutlichen Ausbau um 35.438 Papiere (+20,79 Prozent) am Bilanzstichtag einen Gegenwert von 246,97 Millionen US-Dollar erreichte. Das Investment-Team hielt Ende Juni 205.905 Aktien des US-Gesundheitskonzerns.
Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 7: AMD
Einen markanten Aufstockungsschritt verzeichnete der Halbleiterhersteller Advanced Micro Devices (AMD). Das Paket von 434.374 Anteilsscheinen - aufgebaut durch einen Zukauf von 131.477 Stück (+43,41 Prozent) - repräsentierte 1,75 Prozent des Gesamtdepots und schlug zum Quartalsende mit einem Marktwert von 252,33 Millionen US-Dollar zu Buche.
Quelle: sec.gov, Bild: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Platz 6: Broadcom
Der Halbleiter- und Softwarekonzern Broadcom reihte sich auf dem sechsten Platz ein. Ein Portfolio-Gewicht von 2,33 Prozent sicherte sich Zurich Insurance durch eine feine Bestandsanpassung um 3.848 zusätzliche Aktien (+0,44 Prozent). Die nunmehr 888.007 gehaltenen Scheine entsprachen am 30. Juni einem Gesamtwert von 335,44 Millionen US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 5: Microsoft
Auf Rang fünf platzierte sich der Software-Gigant Microsoft. Der Marktwert von 448,90 Millionen US-Dollar entsprach einer Depotquote von 3,11 Prozent. Das Asset-Management veräußerte im abgelaufenen Jahresviertel 244.814 Papiere (-16,90 Prozent) und reduzierte den Bestand damit auf 1.203.409 Aktien.
Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
Platz 4: Amazon
Einen prozentual zweistelligen Zukauf vollzog der Versicherungskonzern beim E-Commerce- und Cloud-Riesen Amazon. Trotz eines gewichtigen Depot-Anteils von 3,26 Prozent legte das Händler-Team 192.158 Aktien nach (+10,80 Prozent). Die insgesamt 1.971.337 verzeichneten Papiere brachten es auf ein Gesamtvolumen von 469,85 Millionen US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com
Platz 3: Alphabet A
Den dritten Rang beanspruchte die A-Klasse der Google-Mutter Alphabet für sich. Mit 5,46 Prozent bildete die Position eine der tragenden Säulen im US-Depot. Das Anlage-Team kaufte im Berichtszeitraum 49.397 Scheine hinzu (+2,30 Prozent), wodurch der Bestand von 2.200.890 Aktien Ende Juni einen Wert von 786,53 Millionen US-Dollar erreichte.
Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com
Platz 2: Apple
Knapp vor Alphabet ordnete sich der Tech-Konzern Apple auf der zweiten Position ein. Ein Marktwert von 843,51 Millionen US-Dollar verhalf dem Engagement zu einem Depot-Anteil von 5,85 Prozent. Zurich Insurance trennte sich im zweiten Quartal von 104.381 Anteilen (-3,46 Prozent) und hielt zum Stichtag noch 2.915.098 Aktien.
Quelle: sec.gov, Bild: Andrey Bayda / Shutterstock.com
Platz 1: NVIDIA
Das wertmäßig größte Investment im US-Portfolio von Zurich Insurance bildete der KI-Chip-Pionier NVIDIA. Beachtliche 6,70 Prozent des Gesamtdepots entfielen auf diese Spitzenposition, die am Ende des zweiten Quartals einen Marktwert von 965,26 Millionen US-Dollar verzeichnete. Nach einem leichten Zukauf von 8.520 Papieren (+0,18 Prozent) lagen 4.824.127 Aktien im Buch der Schweizer Gruppe.
Quelle: sec.gov, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com
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