Zurich Insurance baut US-Depot um: Mehr AMD und Eli Lilly, weniger Microsoft

KI-Nachrichtenüberblick

• Die Zurich Insurance Group hat im zweiten Quartal 2026 ihre US-Aktienbeteiligungen offengelegt, mit gezielten Käufen bei Halbleiter- und Pharmaunternehmen.

• Während bei AMD, Micron und Eli Lilly Nachkäufe erfolgten, wurden bei Microsoft und Apple Gewinne realisiert.