Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert

02.03.26 03:59 Uhr

Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellschaft Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO) zu einigen Veränderungen.

Die US-Börsenaufsicht SEC verlangt von Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen über 100 Millionen US-Dollar jedes Quartal volle Transparenz. Davon betroffen ist auch die Investmentgesellschaft Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO) des bekannten Starinvestors Jeremy Grantham. Zum Jahresende 2025 wies das Depot einen Wert von rund 39,1 Milliarden US-Dollar auf und zeigte sich dabei auch etwas beweglich: Gleich zwei neue Namen konnten sich einen Platz in der Top-10-Liste sichern. Die folgende Aufstellung zeigt die größten Positionen nach ihrer prozentualen Gewichtung per 31. Dezember 2025. Redaktion finanzen.net 4. Quartal 2025: So hat Jeremy Grantham investiert Platz 11: Das Ranking Einmal pro Quartal müssen institutionelle Investoren in den USA ihre Karten offenlegen: Wer mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, ist zur Einreichung des 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC verpflichtet. Dies gilt auch für Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO), die Investmentgesellschaft von Starinvestor Jeremy Grantham. Zum Jahresende verwaltete GMO ein Aktienvermögen von rund 39,1 Milliarden US-Dollar. Die folgende Übersicht zeigt die zehn größten Positionen im Depot, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025. Quelle: sec.gov, Bild: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images Platz 10: Broadcom Wie auch im Vorquartal wird die Top-10 der GMO-Positionen von Broadcom eröffnet. Im Berichtszeitraum wurde das Investment um 325.982 Aktien auf 3.136.731 Papiere erhöht. Mit einem Börsenwert von 1,09 Milliarden US-Dollar entspricht das einem Depot-Anteil von 2,76 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com Platz 9: Salesforce Neu unter den GMO-Top-Picks befindet sich Salesforce. Im Schlussquartal 2025 legte der Hedgefonds 293.398 Aktien des Cloud-Computing-Unternehmens zu, womit sich inzwischen 4.104.033 Anteilsscheine darin befinden. Zum Stichtag haben sie einen Wert von 1,09 Milliarden US-Dollar und machen damit 2,77 Prozent des Portfolios aus. Quelle: sec.gov, Bild: Gil C / Shutterstock.com Platz 8: Thermo Fisher Scientific Vom neunten auf den achten Platz klettern konnte im vierten Quartal die Beteiligung von Thermo Fisher Scientific. Auch hier griff GMO zu und kaufte 270.200 Papiere. Die insgesamt 2.412.063 Anteilsscheine hatten zum Jahresende einen Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar - mit einem Depot-Anteil von 3,55 Prozent. Quelle: sec.gov. Bild: Michael Vi / Shutterstock.com Platz 7: Amazon Ebenfalls neu in den Top-10 landete in Q4 das Amazon-Investment. Nachdem der Hedgefonds die Beteiligung um starke 2.766.500 Aktien vergrößerte, stieg die Anzahl an im Depot enthaltenen Aktien des Internet-Konzerns auf 6.353.413 Papiere an. Mit einem Börsenwert von 1,47 Milliarden US-Dollar kommt die Beteiligung auf einen Depot-Anteil von 3,73 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: Johnson & Johnson Noch immer auf dem sechsten Platz steht die Johnson & Johnson-Aktie. Mit einem Börsenwert von 1,47 Milliarden US-Dollar schafft es das Investment auf einen Depot-Anteil von 3,73 Prozent. Im Berichtszeitraum hatte GMO 273.944 Aktien des Pharmaunternehmens zugekauft und hielt damit insgesamt 7.089.139 Papiere. Quelle: sec.gov, Bild: Gil C / Shutterstock.com Platz 5: Lam Research Nach wie vor auf Platz fünf steht die Beteiligung an Lam Research. Nachdem GMO hier den Rotstift ansetzte und dabei 489.931 Papiere aus dem Depot schmiss, hatten die verblieben 9.344.080 Aktien zum Jahresende noch einen Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar. Damit schafft es das Investment am US-Technologieunternehmen auf einen Depot-Anteil von 4,07 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com Platz 4: Apple Seine Platzierung verteidigen konnte im Berichtszeitraum auch Apple mit einem Börsenwert von 1,82 Milliarden US-Dollar sowie einem Portfolio-Anteil von 4,66 Prozent. Auch hier legte GMO zu und machte sich neue 584.276 Papiere zu eigen, womit sich zum Stichtag insgesamt 6.707.117 Aktien des iKonzerns im Depot befanden. Quelle: sec.gov, Bild: BMCL / Shutterstock.com Platz 3: Meta Platforms Die Top-3 wird erneut mit der Meta-Beteiligung eingeleitet. GMO steigerte das Investment um 635.655 Aktien auf insgesamt 2.908.562 Papiere. Zum Stichtag hatte das Investment am Facebook-Konzern einen Wert von 1,92 Milliarden US-Dollar und erreichte so einen Depot-Anteil von 4,88 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com Platz 2: Alphabet A Unverändert auf dem zweiten Platz befanden sich im letzten Jahresviertel erneut die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet - und dass, obwohl GMO 342.538 Papiere aus dem Depot warf. Mit noch 6.671.591 Aktien schaffte es das Investment auf einen Börsenwert von 2,09 Milliarden US-Dollar und einen Porftolio-Anteil von 5,34 Porzent. Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 1: Microsoft Ungeschlagen auf dem ersten Platz befindet sich auch im Schlussquartal 2025 wieder Microsoft. GMO erhöhte die Beteiligung am Tech-Konzern im Berichtszeitraum um 308.087 Papiere auf insgesamt 5.267.686 Aktien. Mit einem Börsenwert von 2,55 Milliarden US-Dollar erreicht Microsoft einen Depot-Anteil von 6,48 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

