Blick ins Portfolio

Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 in Jeremy Granthams Depot getan

29.05.26 03:16 Uhr

Auch im ersten Quartal 2026 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellschaft Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO) zu einigen Veränderungen.

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Die US-Börsenaufsicht SEC verlangt von Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen über 100 Millionen US-Dollar jedes Quartal volle Transparenz. Davon betroffen ist auch die Investmentgesellschaft Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO) des bekannten Starinvestors Jeremy Grantham. Zum Jahresende 2025 wies das Depot einen Wert von rund 39,1 Milliarden US-Dollar auf und zeigte sich dabei auch etwas beweglich: Ein neuer Name konnte sich einen Platz in der Top-10-Liste sichern. Die folgende Aufstellung zeigt die größten Positionen nach ihrer prozentualen Gewichtung per 31. März 2026. Redaktion finanzen.net 1. Quartal 2026: So hat Jeremy Grantham investiert Platz 11: Das Ranking Einmal pro Quartal müssen institutionelle Investoren in den USA ihre Karten offenlegen: Wer mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, ist zur Einreichung des 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC verpflichtet. Dies gilt auch für Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO), die Investmentgesellschaft von Starinvestor Jeremy Grantham. Zum Quartalsende verwaltete GMO ein Aktienvermögen von rund 39,1 Milliarden US-Dollar. Die folgende Übersicht zeigt die zehn größten Positionen im Depot, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stand der Daten ist der 31. März 2026. Quelle: sec.gov, Bild: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images Platz 10: U.S. Bancorp Die US-Großbank U.S. Bancorp taucht im ersten Quartal 2026 neu in der Top Ten des Grantham-Portfolios auf. Dies liegt daran, dass der Starinvestor sein Investment um 712.639 Aktien auf insgesamt 19.113.643 Anteilsscheine aufstockte. Die Beteiligung war zum Stichtag 994,1 Millionen US-Dollar wert, was 2,53 Prozent des Gesamtdepots bedeutet. Quelle: sec.gov, Bild: U.S. Bancorp Platz 9: Broadcom Auch bei Broadcom stockte GMO auf und erwarb im Berichtszeitraum 211.786 neue Aktien, sodass die Beteiligung nun insgesamt 3.348.517 Broadcom-Anteilsscheine umfasst. Mit einem Gegenwert von 1,036 Milliarden US-Dollar macht dies 2,64 Prozent am Gesamtportfolio aus. Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com Platz 8: Thermo Fisher Scientific Erneut auf dem achten Platz befindet sich im ersten Quartal die Beteiligung von Thermo Fisher Scientific. Auch hier griff GMO zu und kaufte 90.143 Papiere. Die insgesamt 2.502.206 Anteilsscheine hatten zum Jahresende einen Wert von 1,23 Milliarden US-Dollar - mit einem Depot-Anteil von 3,13 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com Platz 7: Amazon Erneut auf dem siebten Rang in den Top-10 landete in Q1 das Amazon-Investment. Nachdem der Hedgefonds die Beteiligung um 124.038 Aktien verkleinerte, schrumpfte die Anzahl an im Depot enthaltenen Aktien des Internet-Konzerns auf 6.229.375 Papiere an. Mit einem Wert von 1,297 Milliarden US-Dollar kommt die Beteiligung auf einen Depot-Anteil von 3,3 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Hadrian / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: Lam Research Einen Platz abgerutscht auf Rang sechs steht die Beteiligung an Lam Research. Nachdem GMO hier den Rotstift ansetzte und dabei 2.439.874 Papiere aus dem Depot schmiss, hatten die verblieben 6.904.206 Aktien zum Jahresende noch einen Wert von 1,475 Milliarden US-Dollar. Damit schafft es das Investment am US-Technologieunternehmen auf einen Depot-Anteil von 3,76 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com Platz 5: Meta Platforms Von der Top-3 auf Rang fünf rutschte die Meta-Beteiligung ab. Und das obwohl GMO das Investment um 164.479 Aktien auf insgesamt 3.073.041 Papiere steigerte. Zum Stichtag hatte das Investment am Facebook-Konzern einen Wert von 1,758 Milliarden US-Dollar und erreichte so einen Depot-Anteil von 4,48 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com Platz 4: Apple Seine Platzierung verteidigen konnte im Berichtszeitraum Apple mit einem Marktwert der gehaltenen Aktien von 1,76 Milliarden US-Dollar sowie einem Portfolio-Anteil von 4,48 Prozent. Auch hier legte GMO zu und machte sich neue 230.457 Papiere zu eigen, womit sich zum Stichtag insgesamt 6.937.574 Aktien des iKonzerns im Depot befanden. Quelle: sec.gov, Bild: Andrey Bayda / Shutterstock.com Platz 3: Johnson & Johnson Vom zuvor sechsten auf den dritten Rang schaffte es die Johnson & Johnson-Aktie. Mit einem Wert von 1,779 Milliarden US-Dollar schafft es das Investment auf einen Depot-Anteil von 4,53 Prozent. Im Berichtszeitraum hatte GMO 189.727 Aktien des Pharmaunternehmens zugekauft und hielt damit insgesamt 7.278.866 Papiere. Quelle: sec.gov, Bild: josefkubes / Shutterstock.com Platz 2: Alphabet A Unverändert auf dem zweiten Platz befanden sich im ersten Jahresviertel erneut die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet. GMO fügte 228.986 Papiere dem Depot hinzu. Mit noch 6.900.577 Aktien schaffte es das Investment auf einen Marktwert von 1,984 Milliarden US-Dollar und einen Portfolio-Anteil von 5,05 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 1: Microsoft Ungeschlagen auf dem ersten Platz befindet sich auch im ersten Quartal 2026 wieder Microsoft. GMO erhöhte die Beteiligung am Tech-Konzern im Berichtszeitraum um 908.452 Papiere auf insgesamt 6.176.138 Aktien. Mit einem Wert von 2,286 Milliarden US-Dollar erreicht Microsoft einen Depot-Anteil von 5,82 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

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Bildquellen: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images