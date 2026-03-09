DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin59.503 +1,0%Euro1,1625 ±-0,0%Öl88,74 -1,2%Gold5.179 +0,7%
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor

10.03.26 03:02 Uhr
NASDQ-Aktie NVIDIA, Apple & Co. in den Top-Ten: Wie die Schweizer Zurich im vierten Quartal in US-Aktien investierte | finanzen.net

Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im vierten Quartal 2025 ihr US-Aktiendepot veröffentlicht. So hat das Schweizer Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel investiert.

Institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC ihre Aktienportfolios quartalsweise über das 13F-Formular zu melden. Dazu gehören auch die US-Beteiligungen der Zurich Insurance Group, die zum 31. Dezember 2025 einen Gesamtwert von rund 14,41 Milliarden US-Dollar aufwiesen. Im vierten Quartal kam es innerhalb der Top-Positionen zu zahlreichen Umschichtungen.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.

Redaktion finanzen.net

Diese US-Aktien befanden sich im vierten Quartal 2025 im Zurich-Depot

Platz 11: Das Ranking

Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt institutionellen Anlegern mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar vor, ihre Aktienbestände vierteljährlich im 13F-Formular offenzulegen. Dazu zählen auch die US-Investments der Zurich Insurance Group, die im vierten Quartal 2025 ein Volumen von rund 14,41 Milliarden US-Dollar erreichten.
Im folgenden Ranking sind die zehn größten US-Positionen des Versicherers dargestellt - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stichtag der Daten ist der 31. Dezember 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 10: Visa

Eröffnet werden die Top 10 Beteiligungen der Zurich mit dem US-Technologieunternehmen Visa. Im vergangenen Quartal wurden 139.824 Aktien zugekauft. Damit erreichte das Investment mit nun insgesamt 636.484 gehaltenen Aktien Rang zehn, nachdem es im Vorquartal noch nicht für einen Platz in den Top Ten gereicht hatte. Zum Stichtag belief sich der Wert dieser Position auf 223,22 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 1,55 Prozent am Gesamtdepot entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: Olga Kolos / Shutterstock.com

Platz 9: Eli Lilly

Eli Lilly konnte ebenso in die Top Ten aufsteigen und belegt direkt Platz neun im Ranking. Hier hat Zurich 60.576 Papiere zugekauft. Die nun 235.134 Aktien des US-Pharmaunternehmens hatten am 31. Dezember 2025 einen Wert von 252,69 Millionen US-Dollar und schafften es damit auf einen Depot-Anteil von 1,75 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 8: Tesla

Platz acht verteidigen konnte die Beteiligung der Zurich am US-Elektroautohersteller Tesla. Hier verkaufte Zurich im Berichtszeitraum jedoch 16.631 Aktien. Die nun 600.415 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von 270,02 Millionen US-Dollar, was einem Depot-Anteil von 1,87 Prozent entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 7: Meta Platforms

Von Platz fünf auf Platz sieben abgerutscht ist im vergangenen Quartal die Zurich-Beteiligung an Facebook-Mutter Meta. Hier wurde das Portfolio um 203.984 Aktien verringert. Die nun 462.732 Papiere kommen auf einen Börsenwert von 305,44 Millionen US-Dollar und einen Portfolio-Anteil von 2,12 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 6: Broadcom

Broadcom konnte sich in Q4 vom siebten auf den sechsten Platz hocharbeiten. Hier kaufte Zurich 56.637 Aktien ein. Die nun 969.395 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von 335,51 Millionen US-Dollar und einen Depot-Anteil von 2,33 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 5: Amazon

Ebenso um einen Platz aufgestiegen ist Amazon - und das obwohl Zurich im vierten Quartal 32.257 Aktien veräußerte. Damit verringerte der Versicherer das Investment auf 2.021.191 Papiere. Mit einem Wert von 466,53 Millionen US-Dollar am 31. Dezember hatte die Beteiligung einen Depot-Anteil von 3,24 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Platz 4: Microsoft

Vom dritten auf den vierten Platz abgerutscht ist Microsoft. Hier trennte sich Zurich von 104.864 Aktien. Die übrigen 1.509.172 Papiere schafften es mit einem Wert von 729,87 Millionen US-Dollar auf einen Depot-Anteil von 5,06 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Platz 3: Alphabet A

Die Google-Mutter Alphabet schaffte es mit 2.367.115 A-Aktien und einem Depot-Anteil von 5,14 Prozent vom vierten auf den dritten Platz - und das obwohl sich Zurich auch hier von 468.880 Papieren trennte. Zum Stichtag hatte das Investment einen Börsenwert von 740,91 Millionen US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 2: Apple

Die Apple-Beteiligung konnte im vierten Quartal den zweiten Platz verteidigen. Hier verkaufte Zurich jedoch 156.275 Aktien und verkleinerte ihr Investment damit auf 3.346.141 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 909,68 Millionen US-Dollar entsprach das einem Depot-Anteil von 6,31 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 1: NVIDIA

Die NVIDIA-Beteiligung verteidigte im vierten Quartal den ersten Platz - und das obwohl Zurich im Berichtszeitraum 232.719 Aktien des Tech-Riesen verkaufte. Das Investment schrumpfte damit auf insgesamt 5.569.149 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 1,04 Milliarden US-Dollar schaffte es NVIDIA auf einen Depot-Anteil von 7,21 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

