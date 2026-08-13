David Einhorn: Diese Aktien hielt Greenlight Capital im 2. Quartal
Im zweiten Quartal 2026 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges getan. Das sind seine zehn größten Beteiligungen.
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Der renommierte Value-Investor David Einhorn nahm mit seiner Investmentgesellschaft Greenlight Capital (DME Capital Management, LP) im zweiten Quartal 2026 einige Änderungen an seinem US-Aktienportfolio vor. Insgesamt verwaltete der Hedgefonds zum Stichtag 13F-Wertpapiere im Gesamtwert von rund 3,91 Milliarden US-Dollar. Dabei blieb die Konzentration an der Spitze gewohnt hoch - die zehn größten Positionen machten 52,84 Prozent des gesamten Portfolios aus.
Julia Walter, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Im zweiten Quartal 2026 verwaltete die Investmentgesellschaft Greenlight Capital (DME Capital Management, LP) von Starinvestor David Einhorn ein Vermögen von rund 3,91 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Anleger mit einem verwalteten Kapital von über 100 Millionen US-Dollar ist auch Greenlight Capital verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC seine Beteiligungen regelmäßig offenzulegen. Die folgende Aufstellung zeigt die zehn größten Positionen im Portfolio von David Einhorn zum Stichtag 30. Juni 2026, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen.
Quelle: sec.gov, Bild: Paul Bereswill/Getty Images
Platz 10: Graphic Packaging
Den zehnten Platz im Greenlight Capital-Depot belegt im zweiten Quartal Graphic Packaging. Einhorn kaufte 853.450 Anteilsscheine des Anbieters von Konsumverpackungen zu. Zum Stichtag befanden sich 9.953.430 Graphic Packaging-Aktien im Wert von 105,21 Millionen US-Dollar im Depot. Diese machten einen Anteil von 2,69 Prozent am Gesamtdepot aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT/Shutterstock.com
Platz 9: Centene
Neu unter den Top Ten tauchte im abgelaufenen Jahresviertel Centene auf. Einhorn reduzierte die Beteiligung an dem US-amerikanischen Anbieter von Versicherungsleistungen im Gesundheitswesen um 1.080.660 Anteile. Die verbliebenen 1.651.150 Aktien waren zum Stichtag 105,99 Millionen US-Dollar wert und machten eine Anteil von 2,71 Prozent am Gesamtdepot aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 8: PG&E
Auf Platz acht landete der kalifornische Energieversorger PG&E Corp. Hier veränderte Einhorn die Position nicht. Die 6.632.852 Anteile im Depot waren zum Stichtag rund 111,56 Millionen US-Dollar wert und machten 2,85 Prozent des Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com
Platz 7: Fortune Brands
Neu im Depot von Greenlight Capial tauchte im 2. Quartal der Hersteller von Haushalts- und Sicherheitsprodukten Fortune Brands auf. Einhorn deckte sich hier mit 2.241.875 Anteilsscheinen ein, die zum Stichtag 123,08 Millionen US-Dollar wert waren. Damit kam die Beteiligung auf einen Depot-Anteil von 3,15 Prozent und schafft es direkt auf Platz sieben im Ranking.
Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 6: PENN Entertainment
Den sechsten Platz belegt der Glücksspiel- und Entertainment-Konzern PENN Entertainment. David Einhorn verkaufte im abgelaufenen Jahresviertel 184.170 Anteilsscheine, sodass sich zum Stichtag noch 5.860.270 Aktien im Depot befanden. Zum Quartalsende belief sich der gerundete Marktwert der Anteile auf 125,18 Millionen US-Dollar, was 3,2 Prozent des Gesamtdepots entsprach.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 5: Acadia Healthcare
Zwei Plätze gut machte im zweiten Quartal der US-Gesundheitsdienstleister Acadia Healthcare, obwohl der Value-Investor seine Position um 117.740 Aktien reduziert hat. Die verbliebenen 4.400.641 Papiere sicherten sich mit einem Marktwert von 129,95 Millionen US-Dollar einen Depot-Anteil von 3,32 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 4: Brighthouse Financial
Knapp am Podium vorbei schlitterte die US-Lebensversicherungsgesellschaft Brighthouse Financial. Die Position wurde im 2. Quartal nicht angetastet. Greenlight hielt zum Quartalsende 2.842.100 Aktien im Wert von 179,9 Millionen US-Dollar (4,6 Prozent Portfolio-Anteil).
Quelle: sec.gov, Bild: madamF / Shutterstock.com
Platz 3: Core Natural Resources
Die Bronzemedaille ging erneut an den Kohle- und Energiekonzern Core Natural Resources (entstanden aus der Großfusion von Arch Resources und Consol Energy). Einhorn stockte die Beteiligung um 425.060 Papiere auf. Die im Depot enthaltenen 2.283.200 Aktien brachten es auf einen Marktwert von 182,7 Millionen US-Dollar, was 4,67 Prozent des Portfolios ausmachte.
Quelle: sec.gov, Symbolbild: Sally Wallis / Shutterstock.com
Platz 2: Fluor
Den zweiten Platz sicherte sich erneut der US-Anlagen- und Infrastrukturbauer Fluor Corp. Trotz einer Reduzierung des Engagements um 88.600 Aktien blieb die Position ein maßgebliches Schwergewicht im Einhorn-Reich. Die gehaltenen 4.658.750 Papiere kamen zum Quartalsende auf einen Gesamtwert von 244,07 Millionen US-Dollar (6,24 Prozent Portfolio-Anteil).
Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 1: Green Brick Partners
Die unangefochtene und einsame Spitzenposition im Depot von Greenlight Capital belegte weiterhin Green Brick Partners. Einhorn veränderte die Position im zweiten Quartal nicht und hielt eisern seine 9.467.383 Anteile am Bau- und Immobilienunternehmen. Mit einem Marktwert von 757,77 Millionen US-Dollar machte dieser einzige Wert ganze 19,39 Prozent des gesamten US-Depots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com
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