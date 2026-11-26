Fisher Asset Management-Depot im dritten Quartal: Microsoft gewinnt am stärksten an Gewicht, Caterpillar rutscht ab
Fisher Asset Management stockt im dritten Quartal alle zehn größten Aktienpositionen auf, doch während Amazon im Ranking nach oben klettert, rutscht der Industriewert Caterpillar deutlich ab.
Werte in diesem Artikel
- Fisher stockte im dritten Quartal 2026 alle zehn größten Positionen auf
- Microsoft verzeichnete dabei den größten Gewichtssprung im Depot
- Bei Eli Lilly wuchs die Aktienzahl, der Depotanteil sank aber leicht
Zum offiziellen Stichtag am 30. September 2026 verwaltete Fisher Asset Management ein gigantisches Vermögen von rund 348,26 Milliarden US-Dollar in regulierten 13F-Wertpapieren. Das Fondshaus blieb seiner Linie treu und baute an der Spitze des Portfolios weiter aus.
Auffällig war im dritten Quartal, dass Fisher zwar bei allen zehn größten Werten nachkaufte, sich die Gewichte im Depot aber deutlich verschoben. Den größten Gewichtssprung verzeichnete Microsoft. NVIDIA und Apple bauten ihren Vorsprung an der Spitze ebenfalls aus, bei NVIDIA kaufte Fisher zudem so viele Papiere nach wie bei keinem anderen Top-Ten-Wert. Amazon sprang sogar um drei Plätze hoch, obwohl der Depotanteil nur leicht stieg.
Bei Eli Lilly erhöhte Fisher die Aktienzahl prozentual stärker als bei jedem anderen Top-Ten-Wert, der Depotanteil sank dennoch minimal. Am deutlichsten an Gewicht verlor Caterpillar. Trotz leichter Zukäufe rutschte der Baumaschinenhersteller um vier Plätze ab.
Im Folgenden sind die zehn größten Positionen des Starinvestors aufgelistet, die sich im dritten Quartal 2026 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt, berücksichtigt werden lediglich Aktienbeteiligungen. Stand der Daten ist der 30. September 2026.
Julia Walter, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Starinvestor Ken Fisher verwaltet mit seinem in Plano ansässigen Hedgefonds rund 348,26 Milliarden US-Dollar. Da sein Portfolio den gesetzlichen Schwellenwert von 100 Millionen US-Dollar klar übersteigt, ist Fisher dazu verpflichtet, seine Beteiligungen vierteljährlich gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenzulegen. Durch das jüngste 13F-Formular für das dritte Quartal 2026 machte er so seine US-Beteiligungen transparent. Im folgenden Ranking werden die Top Ten der Aktienpositionen im dritten Quartal 2026 aufgelistet, sortiert nach prozentualem Anteil am Gesamtdepot. Anleihen, ETFs sowie kleinere Teilpositionen, die an externe Subadvisor (Unterberater) ausgelagert sind, wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. September 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: IIstudio / Shutterstock.com
Platz 10: Eli Lilly
Den Einstieg in die Top 10 der reinen Aktientitel macht auch in abgelaufenen Jahresviertel der US-Pharmakonzern Eli Lilly. Fisher Asset Management baute sein Engagement um 360.511 Anteile (7,12 Prozent) aus. Das nunmehr 5.424.027 Aktien umfassende Paket wies zum Stichtag einen Marktwert von 6,28 Milliarden US-Dollar auf und belegte einen Depot-Anteil von 1,8 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 9: Goldman Sachs
Auf Rang neun ordnet sich erneut die Investmentbank Goldman Sachs ein. Das Fondsmanagement kaufte im dritten Quartal 117.856 Scheine hinzu und schraubte den Bestand um 1,69 Prozent auf 7.081.969 Papiere hoch. Zum Quartalsabschluss steuerte das Paket einen Marktwert von 6,38 Milliarden US-Dollar bei und machte 1,83 Prozent des Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com
Platz 8: Caterpillar
Der Baumaschinen-Hersteller Caterpillar ist im Vergleich zum Vorquartal um vier Plätze zurückgefallen, obwohl die Gesellschaft 33.966 Anteilsscheine zukaufte, was einem kleinen Plus von 0,34 Prozent entsprach. Der Gesamtbestand lag zum Stichtag bei 9.976.487 Papieren. Das Engagement schlug mit 8,09 Milliarden US-Dollar zu Buche und entsprach 2,32 Prozent des US-Portfolios.
Quelle: sec.gov, Bild: James Mattil / Shutterstock.com
Platz 7: TSMC
Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC behauptete sich auf dem siebten Rang. Das Investment-Team verstärkte die Position moderat um 66.389 ADS-Papiere (0,35 Prozent). Mit 18.932.587 gehaltenen Aktien verzeichnete das Engagement zum Stichtag einen Marktwert von 8,64 Milliarden US-Dollar und einen Portfolio-Anteil von 2,48 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com
Platz 6: ASML
Unverändert auf Platz sechs blieben die US-Aktien des niederländischen Lithografie-Spezialisten ASML. Fisher Asset Management erwarb im dritten Quartal 101.588 zusätzliche Anteilsscheine, was einem Plus von 2,14 Prozent entspricht. Das auf 4.839.202 Papiere angewachsene Paket belief sich wertmäßig auf 8,77 Milliarden US-Dollar (2,52 Prozent Depot-Anteil).
Quelle: sec.gov, Bild: ASML
Platz 5: Amazon
Drei Plätze gut gemacht hat im dritten Quartal der E-Commerce- und Cloud-Riese Amazon. Ken Fishers Gesellschaft legte im Berichtszeitraum 594.988 weitere Aktien ins Depot (+1,7 Prozent). Die insgesamt gehaltenen 35.573.420 Anteilsscheine brachten es zum Stichtag auf einen Gesamtwert von 8,86 Milliarden US-Dollar (2,54 Prozent Gewichtung).
Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com
Platz 4: Microsoft
Einen Platz gut machen konnte im dritten Quartal der Software-Gigant Microsoft und schaffte es damit auf die vierte Position. Das Fondsmanagement stockte den Bestand um 531.896 Aktien (2 Prozent) auf. Zum Quartalsende besaß Ken Fishers Vermögensverwaltung ein Megapaket von 27.143.624 Aktien mit einem Gesamtwert von 13,92 Milliarden US-Dollar. Der Portfolioanteil blieb damit bei 4 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com
Platz 3: Alphabet A
Die Bronzemedaille im Aktienbereich sicherte sich erneut die A-Klasse der Google-Mutter Alphabet. Fisher Asset Management verstärkte das Engagement im abgelaufenen Jahresviertel um 669.566 Aktien, was einem Plus von 1,67 Prozent entspricht. Das Paket von 40.659.406 Anteilsscheinen wies zum Stichtag einen Marktwert von 13,99 Milliarden US-Dollar auf (4,02 Prozent Gewichtung).
Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com
Platz 2: Apple
Die Silbermedaille sicherte sich erneut der Tech-Riese Apple. Ken Fishers Investmentgesellschaft legte im abgelaufenen Jahresviertel 836.171 weitere Papiere (+1,45 Prozent) ins Depot. Das nun auf 58.446.275 Aktien angewachsene Paket steuerte zum Quartalsende einen Marktwert von 19,46 Milliarden US-Dollar bei und machte 5,59 Prozent des Gesamtdepots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com
Platz 1: NVIDIA
Die unangefochtene Nummer eins von Fisher Asset Management bleibt das Halbleiter- und KI-Aushängeschild NVIDIA. Das Team baute die Spitzenposition im dritten Quartal mit dem Zukauf von 1.896.198 Aktien, was einem Plus von 2,09 Prozent entspricht, weiter aus. Zum Stichtag belief sich der Marktwert der gehaltenen 92.832.145 Anteilsscheine auf 21,2 Milliarden US-Dollar, was 6,09 Prozent des Gesamtdepots entsprach.
Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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