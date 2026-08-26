Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal: NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus
Fisher Asset Management baut sein Depot im zweiten Quartal ausgerechnet abseits der Technologiebranche am stärksten aus, angeführt von einem Industriewert.
Werte in diesem Artikel
- Fisher stockte im zweiten Quartal 2026 alle zehn größten Depotpositionen auf
- Caterpillar verzeichnete dabei den größten Gewichtssprung im Depot
- Microsofts Aktienzahl wuchs, der Depotanteil sank dabei aber leicht
Zum offiziellen Stichtag am 30. Juni 2026 verwaltete Fisher Asset Management erneut ein gigantisches Vermögen von rund 386,67 Milliarden US-Dollar in regulierten 13F-Wertpapieren. Das Fondshaus blieb seiner Linie treu und baute ausgerechnet an der Spitze des Portfolios weiter aus, statt nach dem starken ersten Quartal Gewinne mitzunehmen.
Auffällig war im zweiten Quartal, dass sich die Kaufoffensive nicht länger auf den Technologiesektor beschränkte. Zwar blieben die NVIDIA-Aktie und Apple die schwersten Positionen im Depot, doch den größten Gewichtssprung unter den zehn größten Werten verzeichnete mit Caterpillar ein Industriewert, dessen Anteil am Portfolio merklich zulegte. Auch bei Eli Lilly wuchs die Position prozentual so stark wie bei keiner anderen Top-Ten-Aktie. Bei Microsoft wiederum stockte Fisher zwar die Aktienzahl auf, dennoch sank der Anteil am Gesamtdepot leicht, ein Hinweis darauf, dass andere Positionen im Vergleich noch schneller wuchsen.
Im Folgenden sind die zehn größten Positionen des Starinvestors aufgelistet, die sich im zweiten Quartal 2026 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt, berücksichtigt werden lediglich Aktienbeteiligungen. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Starinvestor Ken Fisher verwaltet mit seinem in Plano ansässigen Hedgefonds mittlerweile rund 386,67 Milliarden US-Dollar für knapp 200.000 Kunden. Da sein Portfolio den gesetzlichen Schwellenwert von 100 Millionen US-Dollar klar übersteigt, ist Fisher dazu verpflichtet, seine Beteiligungen vierteljährlich gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenzulegen. Durch das jüngste 13F-Formular für das zweite Quartal 2026 machte er so seine US-Beteiligungen im Wert von rund 335,83 Milliarden US-Dollar transparent. Im folgenden Ranking werden die Top Ten der Aktienpositionen im zweiten Quartal 2026 aufgelistet, sortiert nach prozentualem Anteil am Gesamtdepot. Anleihen, ETFs sowie kleinere Teilpositionen, die an externe Subadvisor (Unterberater) ausgelagert sind, wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: IIstudio / Shutterstock.com
Platz 10: Eli Lilly
Den Einstieg in die Top 10 der reinen Aktientitel sicherte sich der US-Pharmakonzern Eli Lilly. Fisher Asset Management baute das Engagement im abgelaufenen Jahresviertel um 224.530 Anteile aus, was einem Plus von 4,64 Prozent entsprach. Das nunmehr 5.063.516 Aktien umfassende Paket wies zum Stichtag einen Marktwert von 6,07 Milliarden US-Dollar auf und belegte einen Depot-Anteil von 1,81 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 9: Goldman Sachs
Auf dem neunten Rang der reinen Aktienwerte ordnete sich die Investmentbank Goldman Sachs ein. Das Fondsmanagement kaufte im zweiten Quartal 136.803 Scheine hinzu (+2,00 Prozent) und schraubte den Bestand auf 6.964.113 Papiere hoch. Zum Quartalsabschluss steuerte das Paket einen Marktwert von 7,04 Milliarden US-Dollar bei und machte 2,10 Prozent des Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com
Platz 8: Amazon
Auf der achten Position platzierte sich der E-Commerce- und Cloud-Riese Amazon. Ken Fishers Gesellschaft legte im Berichtszeitraum 792.975 weitere Aktien ins Depot (+2,32 Prozent). Die insgesamt gehaltenen 34.978.432 Anteilsscheine brachten es am Ende des zweiten Quartals auf einen Gesamtwert von 8,34 Milliarden US-Dollar (2,48 Prozent Gewichtung).
Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com
Platz 7: TSMC
Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC behauptete sich auf dem siebten Rang. Das Investment-Team verstärkte die Position moderat um 248.507 ADS-Papiere (+1,33 Prozent). Mit 18.866.198 gehaltenen Aktien verzeichnete das Engagement zum Stichtag einen Marktwert von 9,01 Milliarden US-Dollar und einen Portfolio-Anteil von 2,68 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com
Platz 6: ASML
Die US-Aktien des niederländischen Lithografie-Spezialisten ASML sicherten sich den sechsten Platz im reinen Aktien-Ranking. Fisher Asset Management erwarb im zweiten Quartal 137.102 zusätzliche Anteilsscheine (+2,98 Prozent). Das auf 4.737.614 Papiere angewachsene Paket belief sich wertmäßig auf 9,43 Milliarden US-Dollar (2,80 Prozent Depot-Anteil).
Quelle: sec.gov, Bild: ASML
Platz 5: Microsoft
An den Medaillenrängen vorbei steuerte der Software-Gigant Microsoft auf die fünfte Position. Das Fondsmanagement stockte den Bestand um 670.134 Aktien auf (+2,58 Prozent). Zum Quartalsende besaß Ken Fishers Vermögensverwaltung ein Megapaket von 26.611.728 Aktien mit einem Gesamtwert von 9,93 Milliarden US-Dollar (2,95 Prozent Portfolio-Anteil).
Quelle: sec.gov, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com
Platz 4: Caterpillar
Als stärkster Industrie- und Zyklikwert steigt der Baumaschinen-Hersteller Caterpillar vom sechsten auf den vierten Rang. Die Gesellschaft kaufte 166.569 Anteilsscheine hinzu (+1,70 Prozent) und schraubte den Gesamtbestand auf 9.942.521 Papiere. Das Engagement schlug zum Stichtag mit beeindruckenden 10,59 Milliarden US-Dollar zu Buche und entsprach 3,15 Prozent des US-Portfolios.
Quelle: sec.gov, Bild: James Mattil / Shutterstock.com
Platz 3: Alphabet A
Die Bronzemedaille im Aktienbereich sicherte sich die A-Klasse der Google-Mutter Alphabet. Fisher Asset Management verstärkte das Engagement um 939.278 Aktien (+2,41 Prozent). Das Paket von 39.989.840 Anteilsscheinen knackte mühelos die zweistellige Milliarden-Marke und wies zum Stichtag einen Marktwert von 14,29 Milliarden US-Dollar auf (4,25 Prozent Gewichtung).
Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com
Platz 2: Apple
Die Silbermedaille eroberte der Tech-Riese Apple. Ken Fishers Investmentgesellschaft legte im abgelaufenen Jahresviertel 1.179.763 weitere Papiere ins Nest (+2,09 Prozent). Das nun auf 57.610.104 Aktien angewachsene Paket steuerte zum Quartalsende einen Marktwert von 16,67 Milliarden US-Dollar bei und machte 4,96 Prozent des Gesamtdepots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com
Platz 1: NVIDIA
Die unangefochtene Nummer eins im US-Aktienreich von Fisher Asset Management blieb das Halbleiter- und KI-Aushängeschild NVIDIA. Das Team baute die Spitzenposition im zweiten Quartal mit dem Zukauf von 2.376.377 Aktien weiter aus (+2,68 Prozent). Zum Stichtag belief sich der Marktwert der gehaltenen 90.935.947 Anteilsscheine auf atemberaubende 18,20 Milliarden US-Dollar, was 5,41 Prozent des gemeldeten US-Gesamtdepots entsprach.
Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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