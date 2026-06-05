Fisher Asset Management-Depot in Q1: Tech-Core-Investments inklusive der Aktien von NVIDIA & Alphabet aufgestockt
Fisher Asset Management unter der Leitung des renommierten Milliarden-Verwalters und Starinvestors Ken Fisher baute seine gewaltige Präsenz am US-Aktienmarkt im ersten Quartal 2026 weiter aus.
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Zum offiziellen Stichtag am 31. März 2026 bewegte das Fondshaus ein gigantisches Vermögen in regulierten 13F-Wertpapieren. Fisher blieb seiner langfristigen Linie treu und setzte an den entscheidenden Schaltstellen des Portfolios auf eine offensive Fortführung seiner bisherigen Kerninvestments, anstatt radikale Kehrtwenden zu vollziehen.
Auffällig war in den ersten drei Monaten des Jahres vor allem der unbändige Appetit auf den Technologiesektor. Während andere Großanleger bei den stark gelaufenen Halbleiter- und KI-Giganten Teilgewinne mitnahmen, stockte Fisher seine absolut größten Positionen fast ausnahmslos mit Millionen-Zukäufen auf und untermauerte damit seine bullishe Haltung für das restliche Jahr.
Im Folgenden sind die zehn größten Positionen des Starinvestors aufgelistet, die sich im Auftaktquartal 2026 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt, berücksichtigt werden lediglich Aktienbeteiligungen. Stand der Daten ist der 31. März 2026.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Starinvestor Ken Fisher verwaltet mit seinem in Plano ansässigen Hedgefonds mittlerweile rund 386,67 Milliarden US-Dollar für knapp 200.000 Kunden. Da sein Portfolio den gesetzlichen Schwellenwert von 100 Millionen US-Dollar klar übersteigt, ist Fisher dazu verpflichtet, seine Beteiligungen vierteljährlich gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenzulegen. Durch das jüngste 13F-Formular für das erste Quartal 2026 machte er so seine US-Beteiligungen im Wert von rund 294,89 Milliarden US-Dollar transparent. Im folgenden Ranking werden die Top Ten der Aktienpositionen im ersten Quartal 2026 aufgelistet, sortiert nach prozentualem Anteil am Gesamtdepot. Anleihen, ETFs sowie kleinere Teilpositionen, die an externe Subadvisor (Unterberater) ausgelagert sind, wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 31. März 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: IIstudio / Shutterstock.com
Platz 10: ExxonMobil
Den Einstieg in die Top 10 der reinen Aktienwerte sicherte sich der Energieriese ExxonMobil. Fisher Asset Management nutzte das erste Quartal, um die Position um 784.825 Anteile auszubauen, was einer Aufstockung von 2,51 Prozent entsprach. Zum Quartalsende wiesen die insgesamt 32.282.677 gehaltenen Papiere einen Marktwert von 5,48 Milliarden US-Dollar auf und machten einen Portfolio-Anteil von 1,85 Prozent aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com
Platz 9: Goldman Sachs
Ein Gewicht von 1,96 Prozent im US-Aktienportfolio beanspruchte die führende Investmentbank Goldman Sachs für sich. Fisher ließ es hier im Berichtzeitraum etwas ruhiger angehen und erwarb lediglich 55.754 zusätzliche Anteilsscheine (+0,82 Prozent). Das Gesamtpaket von 6.827.310 Aktien brachte zum Stichtag einen Marktwert von 5,78 Milliarden US-Dollar auf die Waage.
Quelle: sec.gov, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com
Platz 8: ASML
Ein kräftiges Ausrufezeichen setzte Fisher beim niederländischen Tech-Ausrüster ASML. Durch einen Zukauf von 115.563 in den USA gehandelten Aktien (+2,58 Prozent) wuchs die Präsenz des Halbleiter-Spezialisten im Depot spürbar an (Anteil von 2,06 Prozent). Zum Quartalsende verbuchten die im Bestand befindlichen 4.600.512 Anteile einen beachtlichen Marktwert von 6,08 Milliarden US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: ASML
Platz 7: TSMC
Die Position des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers TSMC ordnete sich im hinteren Drittel der absoluten Spitzengruppe ein und belegte ein Gewicht von 2,13 Prozent im Gesamtdepot. Fisher Asset Management erweiterte den Bestand des taiwanesischen Chipherstellers im ersten Quartal um 470.791 ADS-Papiere (+2,59 Prozent). Das nunmehr 18.617.691 Aktien umfassende Paket wies zum Stichtag einen Gesamtwert von 6,29 Milliarden US-Dollar auf.
Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com
Platz 6: Caterpillar
Der Baumaschinenhersteller Caterpillar erwies sich in den ersten drei Monaten des Jahres als äußerst begehrter Value-Titel im Depot, was sich in einem Portfolio-Anteil von 2,35 Prozent widerspiegelte. Ein Zukauf von 282.686 Aktien (+2,98 Prozent) hievte das Gesamtengagement auf 9.775.952 Anteilsscheine. Diese verbuchten zum Quartalsabschluss einen stolzen Marktwert von 6,93 Milliarden US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: James Mattil / Shutterstock.com
Platz 5: Amazon
Exakt 2,41 Prozent aller US-Anlagen waren zum Quartalsende beim E-Commerce- und Cloud-Riesen Amazon investiert. Fisher griff im Berichtszeitraum erneut zu und legte sich 591.845 weitere Papiere ins Nest (+1,76 Prozent). Das angewachsene Paket von insgesamt 34.185.457 Aktien steuerte zum Stichtag einen Marktwert von 7,12 Milliarden US-Dollar zum Gesamtdepot bei.
Quelle: sec.gov, Bild: Benny Marty / Shutterstock.com
Platz 4: Microsoft
Beim Software- und KI-Riesen Microsoft ging es für Fisher im ersten Quartal weiter nach oben. Der Vermögensverwalter baute das Investment um 641.184 Aktien aus (+2,53 Prozent) und hielt zum Quartalsende einen Bestand von 25.941.594 Anteilen. Diese sicherten sich einen gerundeten Marktwert von 9,60 Milliarden US-Dollar, was einem Depot-Anteil von 3,25 Prozent entsprach. Damit blieb die Aktie ein absolutes Kerninvestment, musste sich im internen Tech-Duell auf den noch folgenden Plätzen diesmal aber anderen Giganten geschlagen geben.
Quelle: sec.gov, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com
Platz 3: Alphabet A
Die A-Klasse der Google-Mutter Alphabet sicherte sich mit einer Gewichtung von 3,80 Prozent einen Platz auf dem Podium der reinen Aktienwerte. Das Fondshaus stockte die Position um 944.529 Papiere auf (+2,48 Prozent). Die nunmehr gehaltenen 39.050.562 Anteilsscheine brachten zum Stichtag einen Marktwert von 11,23 Milliarden US-Dollar auf die Waage.
Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com
Platz 2: Apple
Die Silbermedaille ging an den iPhone-Konzern Apple, der einen Portfolio-Anteil von 4,85 Prozent blockierte. Fisher Asset Management nutzte das erste Quartal für eine spürbare Aufstockung und erwarb 1.283.589 zusätzliche Titel (+2,33 Prozent). Die gigantische Anzahl von 56.430.341 Aktien wies zum Quartalsende einen Marktwert von 14,32 Milliarden US-Dollar auf.
Quelle: sec.gov, Bild: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com
Platz 1: NVIDIA
Die unangefochtene, absolute Nummer eins im reinen Aktienreich von Ken Fisher blieb der KI-Platzhirsch NVIDIA. Der Vermögensverwalter zeigte sich vom Potenzial der Aktie weiterhin felsenfest überzeugt und kaufte im ersten Quartal sensationelle 2.502.033 Aktien hinzu (+2,91 Prozent). Mit nunmehr 88.559.570 gehaltenen Papieren erreichte die Spitzenposition einen astronomischen Marktwert von 15,44 Milliarden US-Dollar, was einen gewaltigen Anteil von 5,23 Prozent des gesamten 13F-Portfolios ausmachte.
Quelle: sec.gov, Bild: Konstantin Savusia / Shutterstock.com
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