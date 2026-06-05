Blick ins Portfolio

Fisher Asset Management unter der Leitung des renommierten Milliarden-Verwalters und Starinvestors Ken Fisher baute seine gewaltige Präsenz am US-Aktienmarkt im ersten Quartal 2026 weiter aus.

Zum offiziellen Stichtag am 31. März 2026 bewegte das Fondshaus ein gigantisches Vermögen in regulierten 13F-Wertpapieren. Fisher blieb seiner langfristigen Linie treu und setzte an den entscheidenden Schaltstellen des Portfolios auf eine offensive Fortführung seiner bisherigen Kerninvestments, anstatt radikale Kehrtwenden zu vollziehen.

Auffällig war in den ersten drei Monaten des Jahres vor allem der unbändige Appetit auf den Technologiesektor. Während andere Großanleger bei den stark gelaufenen Halbleiter- und KI-Giganten Teilgewinne mitnahmen, stockte Fisher seine absolut größten Positionen fast ausnahmslos mit Millionen-Zukäufen auf und untermauerte damit seine bullishe Haltung für das restliche Jahr.

Im Folgenden sind die zehn größten Positionen des Starinvestors aufgelistet, die sich im Auftaktquartal 2026 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt, berücksichtigt werden lediglich Aktienbeteiligungen. Stand der Daten ist der 31. März 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net